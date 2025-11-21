Jeep presenta el Recon: todas las prestaciones todoterreno de la firma norteamericana, con la máxima comodidad en carretera

N. S. Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

La marca Jeep se proyecta hacia el futuro con el debut del Jeep Recon 2026, el primer y único SUV 'Trail Rated' totalmente eléctrico de la industria. Diseñado desde cero para la aventura, el Jeep Recon ofrece la legendaria capacidad 4x4 de Jeep en un paquete totalmente eléctrico. Construido sobre una arquitectura eléctrica diseñada específicamente para este fin, el Jeep Recon combina un rendimiento potente con la auténtica capacidad 4xe. La tracción a las cuatro ruedas, totalmente eléctrica y de serie, ofrece una tracción segura en diversos terrenos, gracias al exclusivo sistema Selec-Terrain de Jeep, con múltiples modos de conducción adaptados a todas las condiciones.

Con 650 CV y 840 Nm de par instantáneo, el Jeep Recon ofrece un control preciso desde el primer toque del acelerador y acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 3,6 segundos. Es una nueva y audaz expresión del ADN de la marca Jeep, electrificada y lista para la aventura, con una autonomía eléctrica estimada de hasta 400 km, según la versión. Es más, el núcleo del sistema de propulsión del Jeep Recon son los módulos de tracción eléctrica (EDM) delanteros y traseros diseñados por Stellantis, cada uno con una potencia de 250 kilovatios, que proporcionan tracción 4x4 eléctrica y par motor instantáneo a demanda. Cada EDM combina un motor eléctrico, engranajes y electrónica de potencia en una sola unidad compacta para una mayor eficiencia.

El rendimiento todoterreno se optimiza mediante un diferencial de bloqueo electrónico que garantiza que el par fluya a ambas ruedas traseras cuando está activado. Con solo pulsar un interruptor, el conductor puede pasar de diferencial abierto a totalmente bloqueado.

El eje delantero EDM utiliza una relación de transmisión final de 11:1 en un diseño de diferencial abierto que equilibra rendimiento y confort. El eje delantero incluye desconexiones automáticas en cada rueda para optimizar el consumo de energía y la autonomía en condiciones típicas de conducción en carretera, cuando la tracción trasera es más eficiente.

La suspensión del Jeep Recon, de doble horquilla (SLA) en la parte delantera y de enlace integral en la trasera, responde con precisión a las órdenes del conductor y maximiza la superficie de contacto de los neumáticos para ofrecer una combinación ideal de confort en carretera y capacidad todoterreno Jeep. La suspensión y los neumáticos de serie de 83,8 cm (33 pulgadas) en la versión Moab proporcionan una altura libre al suelo de 23,9 cm (9,4 pulgadas). Las especificaciones todoterreno incluyen un ángulo de ataque de 34 grados, un ángulo de salida de 34,5 grados y un ángulo ventral de 23,5 grados.

El sistema de gestión de tracción Selec-Terrain incorpora el modo Rock en la versión Moab (que se suma a los modos Auto, Sport, Snow y Sand), ofreciendo calibraciones de software específicas para que el conductor aproveche al máximo las capacidades de un sistema de propulsión eléctrico. El modo Rock ajusta la respuesta del acelerador para facilitar la conducción en terrenos irregulares, permitiendo una técnica de conducción con dos pedales. Este modo también incluye la función de asistente de arranque en pendiente, que permite al conductor mover el pie del freno al acelerador sin que el vehículo se mueva.

Además, el Jeep Recon está equipado con el control de velocidad Selec-Speed para pendientes pronunciadas. Al activarse, el control de velocidad Selec-Speed mantiene la velocidad establecida, permitiendo al conductor concentrarse en la dirección.

El Jeep Recon 2026 combina una artesanía de primera clase con proporciones audaces y el inconfundible ADN Jeep. Inspirado en la tradición pero con la mirada puesta en el futuro, rinde homenaje al legado de la marca a través de elementos de diseño icónicos, a la vez que presenta una visión moderna y totalmente eléctrica de la aventura, creada para entusiasmar a los fieles seguidores e inspirar a una nueva generación de pioneros.

Sus amplias superficies acristaladas maximizan la visibilidad, mientras que el frontal luce una parrilla iluminada de siete ranuras, luces diurnas en forma de U y un completo conjunto de iluminación LED premium de serie.

Fiel a la tradición Jeep de disfrutar del aire libre, el Jeep Recon ofrece un techo solar panorámico de doble panel de serie o un techo corredizo eléctrico Sky One-Touch opcional. Los tiradores de apertura eléctrica integrados facilitan el acceso, y el Jeep Recon es el único vehículo totalmente eléctrico diseñado con puertas, cristales laterales traseros y portón trasero abatible desmontables. No se requieren herramientas.

Los detalles en negro brillante en la parrilla, los pilares y los marcos de las ventanas, además del techo disponible en negro brillante, añaden contraste visual. En la parte trasera, destacan las expresivas luces traseras LED inspiradas en el Wrangler y un portón trasero abatible que alberga la llanta de repuesto de tamaño completo, una característica exclusiva en su segmento.

El interior del Jeep Recon 2026 está diseñado para la aventura, donde la robustez y la funcionalidad se combinan con la innovación refinada. Inspirado en la legendaria herencia todoterreno de Jeep, la cabina fusiona materiales duraderos, ideales para cualquier terreno, con almacenamiento inteligente y personalizable, y tecnología de vanguardia, creando un espacio funcional y vanguardista.

En el corazón del interior se encuentra un icónico diseño horizontal, con una llamativa asa de sujeción en el lado del pasajero y un tablero limpio y simétrico. Detalles bien pensados, como un riel modular para accesorios sobre el panel de instrumentos, donde se pueden montar cámaras, dispositivos de navegación o incluso un soporte para patos, y superficies con textura resistentes a los arañazos, refuerzan la capacidad todoterreno y la ventaja tecnológica del Jeep Recon.

Diseñado pensando en el aventurero moderno, el interior del Jeep Recon redefine la utilidad con mayor capacidad de almacenamiento y funcionalidad adaptable. Una consola central de dos niveles ofrece amplio espacio para el equipo, con un cargador inalámbrico disponible en el nivel superior y un pasacables a un compartimento inferior ideal para tabletas, bolsos u objetos más grandes. Los paneles de las puertas modulares con correas elásticas removibles y soluciones de carga intercambiables brindan una organización flexible, mientras que 1.865 litros de espacio de carga trasero (con la segunda fila plegada) y un maletero delantero (85 litros) con capacidad para una maleta de cabina garantizan que el Jeep Recon está listo para cualquier viaje.

Asimismo, equipa el Uconnect 5, el sistema de infoentretenimiento más avanzado de Jeep hasta la fecha, la nueva interfaz ofrece una claridad, brillo y personalización inigualables. Su elegante diseño sin botones combina una estética futurista con una usabilidad práctica, e incluye botones digitales de tamaño adecuado para facilitar su uso en cualquier terreno. Las pantallas dinámicas de mayor tamaño también mejoran la legibilidad de los mapas y las vistas de la cámara, lo que garantiza que los conductores estén siempre informados y al mando.

