Kia PV5: la marca entra en los comerciales cero emisiones

Juan Roig Valor Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Kia ha puesto toda la carne en el asador con el nuevo PV5, un vehículo eléctrico concebido tanto para el transporte de pasajeros como para aplicaciones profesionales. Y su estrategia está dando frutos: el modelo no solo ha batido un récord Guinness al superar ampliamente su autonomía homologada de 416 kilómetros, sino que además acaba de ser nombrado «comercial del año», un reconocimiento que subraya el impacto con el que llega al mercado español y europeo.

El PV5 es, según la marca coreana, la primera pieza de un ambicioso despliegue en el ámbito del vehículo industrial eléctrico. A la versión ya disponible, le seguirán variantes específicas, como un camión ligero, adaptaciones para personas con movilidad reducida e incluso una base pensada para futuras furgonetas camper. La intención es que el PV5 funcione como plataforma polivalente para electrificar por completo las flotas comerciales.

El modelo se ofrece en dos configuraciones principales: Passenger, orientada al transporte de personas como un monovolumen eléctrico, y Cargo, enfocada al trabajo con solo dos plazas y un enorme espacio de carga.

De momento, Kia comercializa únicamente la carrocería larga —4,695 metros—, aunque en 2026 llegará una variante corta de 4,5 metros. Aun así, una de las grandes sorpresas del PV5 es su aerodinámica: pese a sus dimensiones, logra un coeficiente Cx de 0,286, mejor que el del Renault Clio actual, lo que contribuye decisivamente a su eficiencia.

Cada versión puede equipar uno de los dos motores disponibles —122 o 163 CV—, siempre asociados a baterías diferentes. La opción de acceso, con 51,5 kWh, permite entre 291 y 295 kilómetros de autonomía según variante, mientras que la superior, de 71,2 kWh, estira la cifra hasta los 416 kilómetros en la versión Cargo.

A estas se sumará en 2025 una tercera batería de 43,3 kWh cuyo rango aún no ha sido desvelado, aunque rondará los 230 kilómetros. Todas pueden recargarse a 11 kW en corriente alterna —con opción de cargador embarcado de 22 kW el próximo año— y hasta a 150 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 10 al 80% en menos de media hora. El PV5 incorpora además tecnología V2G y V2L, permitiendo devolver energía a la red o alimentar dispositivos externos.

En el interior, el PV5 ofrece un diseño tecnológico, dominado por dos pantallas de 7,5 y 12,9 pulgadas, y un nivel de acabados que se aleja del típico vehículo comercial. El espacio es uno de sus grandes argumentos: en la versión Passenger, la fila trasera ofrece una amplitud poco habitual y, a partir de 2026, podrá configurarse con siete plazas. El maletero alcanza los 1.330 litros, mientras que la variante Cargo sobresale aún más, con un volumen de hasta 4,4 metros cúbicos y capacidad para dos europalés.

Sobre la carretera, el PV5 destaca por su refinamiento. El aislamiento acústico es comparable al de un turismo, gracias a elementos como las lunas acústicas o los paneles inferiores de absorción. La suspensión mantiene un equilibrio entre firmeza y comodidad, necesaria para gestionar el peso de la carga. Además, su plataforma específica E-GMP-S permite un radio de giro muy reducido, de apenas 5,5 metros.

Los consumos oficiales van de los 19 a los 19,3 kWh/100 km según motor, aunque en condiciones reales pueden variar en función del peso y el tipo de recorrido. Tanto la versión de 122 como la de 163 CV alcanzan 135 km/h y aceleran hasta los 100 km/h en 12,8 y 10,6 segundos, respectivamente.

En cuanto a precios, la gama del PV5 comienza en 18.397 euros para la versión Cargo con batería de 51,5 kWh, una cifra que incluye descuentos, Plan Moves y deducción del IVA para empresas. En pasajeros, los precios arrancan en 25.350 euros para el modelo Essential con la batería pequeña, llegando hasta los 33.850 euros en la versión Elite con la batería de 71,2 kWh. Kia España espera vender unas 1.600 unidades en 2025, repartidas a partes iguales entre Passenger y Cargo.

Con siete años de garantía —y ocho para la batería—, el KIA PV5 se posiciona como uno de los eléctricos comerciales más ambiciosos del mercado, y una opción a considerar ante la Volkswagen ID Buzz, aunque cuenta con unas dimensiones más contenidas que esta.