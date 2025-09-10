Múnich acoge el debut mundial del nuevo Porsche 911 Turbo S

Canal Motor Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

Porsche ha reafirmado su liderazgo en el sector del lujo y el rendimiento automotriz con una imponente presencia en el Salón IAA Mobility de Múnich.

El punto central de su stand ha sido la presentación en primicia mundial del nuevo 911 Turbo S, el cual se ha exhibido bajo una monumental estructura con el escudo de la marca como protagonista.

«El escudo Porsche es nuestro mayor activo, representa la marca y combina herencia con innovación», afirmó Ragnar Schulte, Director de Marketing Experiencial de Porsche.

El 911 Turbo S fue la estrella del evento y, además de su estreno mundial, la marca aprovechó para exhibir otras novedades de su portafolio. Entre ellas, debutaron en el stand el nuevo Cayenne E-Hybrid Black Edition y el Taycan Black Edition, ambos con detalles en negro que realzan su carácter deportivo.

Los visitantes también pudieron admirar una edición limitada del 911 Spirit 70, así como los modelos totalmente eléctricos Macan 4 y Taycan GTS.

La personalización fue otro de los focos de atención, con una zona dedicada al programa Sonderwunsch (pedidos especiales). En este espacio se mostró un 911 GT3 único, creado en colaboración con el artista Jacques Schneider para celebrar el 75 aniversario de Porsche en Luxemburgo, con una de las pinturas más elaboradas jamás realizadas por la marca.

Más allá de los vehículos, Porsche ha buscado crear un ambiente festivo y familiar. La compañía ha ofrecido a los asistentes la oportunidad de probar los modelos Taycan y Macan en el recinto, así como sus bicicletas eléctricas. Adicionalmente, una tienda Porsche Lifestyle presentó una colección exclusiva creada con el artista Arthur Kar. Para los más pequeños, se instaló un carrusel inspirado en el escudo de Stuttgart.

«Nuestro stand en el IAA busca crear un ambiente festivo para todos, ya sean clientes o aficionados, jóvenes o mayores», señaló Robert Ader, CEO de Porsche Alemania, destacando la diversidad de la gama de productos de la marca, desde deportivos de ensueño hasta innovadores vehículos eléctricos y SUV.