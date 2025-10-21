BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Townstar Evalia Ventus P.F.

Así es la Townstar Evalia Ventus, la furgoneta camper de Nissan

Noelia Soage

Martes, 21 de octubre 2025, 12:00

Comenta

Nissan ya tiene lista para su lanzamiento la nueva Townstar Evalia Ventus, basada en la versión de carrocería larga de la Townstar Combi, especialmente diseñada para los amantes de la aventura y el turismo en libertad.

Aunque la gama de vehículos camper Nissan Ventus va más allá, y está disponible en los modelos Primastar y Townstar, y se ofrece en dos acabados: el Mid, pensado para quienes buscan confort sin renunciar a la funcionalidad y el Luxury, destinado a aquellos clientes que desean el máximo de prestaciones y equipamiento para la aventura.

Townstar Evalia Ventus P.F.

Ambas versiones destacan por su diseño exclusivo, completo equipamiento de serie y avanzada tecnología de conectividad, que incluye Apple CarPlay y Android Auto.

«La llegada de la nueva Townstar Evalia a la gama Ventus completa una oferta que brinda múltiples soluciones para una movilidad sin límites, con seguridad, eficiencia y confort, listas para descubrir nuevos territorios con las mejores vistas», ha declarado Francesc Corberó, director de Comunicación de Nissan Motor España.

Townstar Evalia Ventus P.F.

Entre las características destacadas de los modelos Nissan Ventus, se incluyen el techo elevable y calefacción estática; una cocina con fogones, fregadero y nevera; el «apartado» baño con ducha y calefacción; además de detalles como una iluminación LED, conexiones USB, asientos giratorios y suelo vinilado en madera.

