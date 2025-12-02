BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hyundai IONIQ 6 F. P.

El nuevo Hyundai IONIQ 6 redefine la aerodinámica y el confort eléctrico

Patxi Fernández

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:39

Comenta

Hyundai ha presentado el nuevo Hyundai IONIQ 6, una evolución de la berlina eléctrica que suma además un nuevo acabado deportvo N-Line, como anticipo a las versiones N que llegarán a lo largo del año que viene.

Una de las principales novedades es su eficiencia aerodinámica. El perfeccionamiento del chasis y los elementos exteriores característicos, como el frontal en forma de nariz de tiburón y la trasera en forma de cola de pato, logran un coeficiente de resistencia aerodinámica de sólo 0,21, situándolo entre los vehículos más aerodinámicos del segmento.

Esta eficiencia, combinada con la nueva opción de batería de 84 kWh, permite aumentar la autonomía hasta 680 kilómetros, dependiendo de la configuración de la batería y las ruedas. El coche mantiene una capacidad de carga ultrarrápida de 800 voltios.

Ficha técnica

Motor: eléctrico de 170-650 CV

Largo/ancho/alto (en metros): 4,92/1,88/1,49

Maletero: 466 litros

Consumo: desde 13,4 kWh/100 km

Precio: orientativo desde 49.620 €

En cuanto a motorizaciones, la variante de tracción trasera con batería estándar (63,0 kWh) ofrece 170 CV, acelerando de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. La versión de tracción trasera de largo alcance (84 kWh) aumenta la potencia a 229 CV y logra el 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. El modelo con tracción total combina un motor delantero de 74 kW y uno trasero de 165 kW, produciendo un total de 325 CV y 605 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. Todas las variantes alcanzan una velocidad máxima de 185 km/h.

IONIQ 6 N Line

Hyundai introduce la variante IONIQ 6 N Line para este modelo, lo que le confiere un carácter exterior e interior de inspiración deportiva a la gama. Esta versión presenta un diseño más dinámico con paragolpes exclusivos, detalles laterales y un alerón específico.

Está equipada con la configuración de tracción total con doble motor, pero cuenta con una calibración de rendimiento específica, un ajuste de la suspensión y una dirección deportiva para conseguir una respuesta más directa y estabilidad.

El nuevo IONIQ 6 incorpora diversas mejoras en el interior y exterior. En el interior, la cabina está diseñada para el confort y el bienestar, con una consola central con controles físicos de climatización y puertos USB tipo C de carga rápida.

Además, incluye un volante con diodos emisores de luz interactivos para información visual de la conducción y la función «Enchufar y Cargar» para la validación de la carga rápida en corriente continua.

En el exterior, las actualizaciones de diseño incluyen nuevos paragolpes, un frontal de nariz de tiburón más definido y el alerón trasero de cola de pato. Sigue siendo fundamental para la marca la sostenibilidad, y por eso recurre a la utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol
  2. 2 Activan la alerta por nevadas en Burgos este martes
  3. 3 De cobrar casi 100.000 euros a regir por amor al arte: estos son los sueldos de los alcaldes de Burgos
  4. 4 Herido un menor en patinete tras chocar con un coche en Burgos
  5. 5 Detenido en Burgos por cazar de manera irregular en un coto compartido con Palencia
  6. 6 Arrestado por tráfico de drogas tras un intercambio en un parque de Burgos
  7. 7 Herida en un atropello en Burgos
  8. 8 Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Burgos
  9. 9 Detenido por robar 3.000 euros a un vecino de Burgos
  10. 10 Más longevos y menos jóvenes: el giro demográfico que transformará Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El nuevo Hyundai IONIQ 6 redefine la aerodinámica y el confort eléctrico

El nuevo Hyundai IONIQ 6 redefine la aerodinámica y el confort eléctrico