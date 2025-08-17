BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Toyota Corolla AE86: probamos este icono del motor japonés

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:00

El Toyota Corolla AE86 es un coche que tiene un estatus especial entre los aficionados al mundo del motor en Japón. Su fama se debe, además de a las propias cualidades del coche, al manga y anime Initial D, donde el protagonista lo conduce.

Producido entre 1983 y 1987, el AE86 destacaba por su configuración de propulsión trasera. A diferencia de la mayor parte de modelos de su clase que optaban por la tracción delantera, el AE86 mantenía un diseño que priorizaba la dinámica de conducción y el control. Su chasis, ligero y equilibrado, lo hacía ideal para el 'drift'.

El motor principal del AE86 era el 4A-GE, un bloque de 1.6 litros y cuatro cilindros en línea. Este motor, desarrollado con la ayuda de Yamaha, utilizaba tecnología de doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindro. Con una potencia cercana a los 130 caballos, este motor no era el más potente, pero su capacidad para subir de revoluciones y su fiabilidad lo hicieron popular. El vehículo utilizaba una suspensión delantera tipo MacPherson y un eje trasero rígido, una combinación que ofrecía una transferencia de peso predecible y una respuesta directa en la dirección.

La falta de potencia del AE86 lo convirtió en una escuela para muchos conductores. Para llevarlo al límite, se necesitaba precisión y control, no fuerza bruta. La gestión del peso y la inercia eran clave para lograr derrapes controlados. Esto, sumado a sus características técnicas y su diseño simple, es lo que ha mantenido al AE86 como un referente y un coche apreciado por aquellos que valoran la habilidad al volante.

Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal de AutoScout24.

