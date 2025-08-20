BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Viajamos al pasado y nos ponemos a los mandos de la indestructible Citroën C15

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:58

La Citroën C15 es mucho más que una simple furgoneta. Durante más de veinte años, fue un vehículo que se convirtió en parte de la historia y el paisaje de muchas ciudades y pueblos de España. Construida para durar y diseñada para el trabajo, la C15 se ganó el respeto de sus conductores gracias a su fiabilidad y a una mecánica que resistía cualquier desafío.

La C15 nunca fue un vehículo de lujos. Su diseño funcional estaba orientado a un propósito: ser una herramienta de trabajo. Su carrocería de líneas rectas y su interior espartano se unían a una dirección sin asistencia y unos frenos que requerían un esfuerzo para operar. A pesar de estas características, su manejo era ágil, demostrando que la sencillez puede ser una virtud en la carretera.

El motor diésel de 1,8 litros de la C15 es conocido por su durabilidad, siendo capaz de acumular millones de kilómetros. Su bajo consumo y su mantenimiento sencillo la hicieron la opción preferida de autónomos y pequeñas empresas que buscaban un socio de confianza para su negocio.

La producción de la C15, que se extendió desde 1984 hasta 2005, superó los dos millones de unidades vendidas. Este éxito no fue casual, sino el resultado de su utilidad, su bajo coste de mantenimiento y su capacidad de carga, convirtiéndola en un vehículo clave para la economía de su época.

Aunque ya no se fabrica, la C15 sigue viva en el mercado de segunda mano. Convertido en cierta medida en un vehículo de culto, sus precios han subido con una creciente base de seguidores que aprecian su honestidad y su naturaleza de «caballo de batalla». La C15 no es solo un recuerdo, sino un clásico que sigue en el camino.

