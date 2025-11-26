BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carreteras nevadas P.F.

Alerta por nieve y hielo: Todo lo que debes tener en cuenta antes de lanzarte a la carretera

N. S.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

El descenso térmico de estos días ha provocado muchas nevadas en zonas altas de montaña, y que muchas carreteras amanezcan con hielo, algo que seguirá sucediendo los próximos días. Y todo esto puede afectar a la circulación por carretera, por eso, la DGT recuerda a los conductores que, antes de iniciar su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías. También recuerda la importancia de, si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como las restricciones a la circulación de vehículos pesados, restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos y el seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

Ante esta situación, es conveniente recordar algunas recomendaciones que, aunque conocidas, no siempre se realizan, ayudan a circular con seguridad y a trabajar a los operarios del mantenimiento de la vialidad de las carreteras como dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

Colores de la nieve P.F.

Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno. Al mismo tiempo, conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emblemática tienda del centro de Burgos que cierra sus puertas: «Nunca pensé que duraría tanto»
  2. 2 Detenido el presunto autor de un hurto y estafa en Burgos
  3. 3 Las puertas de Antonio López se verán gratis unos días en Burgos para que el pueblo las valore
  4. 4 Planean construir una planta de biogás junto a un pueblo de Burgos
  5. 5 Golpe para el Burgos CF: sin entrenador ni segundo en su visita al Ceuta
  6. 6 El pueblo de Burgos que celebra su IV Feria de Productores y Artesanía con actividades gratuitas
  7. 7 La pista de patinaje sobre hielo de Burgos estrena ubicación esta Navidad
  8. 8 El grito contra la violencia machista recorre el centro de Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 25 de noviembre
  10. 10 El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Alerta por nieve y hielo: Todo lo que debes tener en cuenta antes de lanzarte a la carretera

Alerta por nieve y hielo: Todo lo que debes tener en cuenta antes de lanzarte a la carretera