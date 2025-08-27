66 años de una marca que más impacto ha tenido en el mundo del automóvil

El 26 de agosto de 1959, la British Motor Corporation presentó el primer Mini. Nadie podía imaginar entonces el impacto que tendría en el mundo del automóvil el innovador concepto del brillante ingeniero británico Alec Issigonis. 66 años después del lanzamiento del ahora legendario Classic Mini, la marca Mini echa la vista atrás a décadas de éxitos en competición, innovación visionaria, diseño rompedor y un placer de conducción inconfundible.

Con el relanzamiento de la familia Mini en los últimos dos años, la marca ha vuelto a alinear su diseño pionero y su herencia histórica con el futuro. Con una nueva y carismática generación del Mini Cooper y del Countryman, el estreno mundial del Aceman, el primer modelo crossover para el segmento premium, y el lanzamiento del nuevo Cabrio, Mini combina tradición e innovación en el presente.

Los nuevos modelos John Cooper Works ilustran la experiencia de Mini en competición y, con un espectacular segundo puesto en su clase en la carrera de 24 horas de Nürburgring, Mini demostró recientemente hasta qué punto el automovilismo está en el ADN de la marca.

En su 66 cumpleaños, Mini puede echar la vista atrás con una creciente gama de variantes electrificadas dentro de la familia Mini. Mini ha demostrado que la sensación del karting también es posible con vehículos totalmente eléctricos.

26 de agosto de 1959: La British Motor Corporation presenta el primer Mini de la historia. El diseño es obra del ingeniero británico Alec Issigonis.

1961: Se presenta el primer Mini Cooper, a un precio de 680 £.

1962: Poco después de que el Mini entrara en producción, la British Motor Corporation fabricaba 200.000 vehículos al año.

1963-64: Se presenta el primer Mini Cooper S.

1964: El piloto de carreras Paddy Hopkirk gana el Rally de Montecarlo de forma espectacular en un Mini Cooper S.

1965: Segunda victoria consecutiva de Mini en el Rally de Montecarlo con el piloto Timo Makinen al volante. Mini celebra la fabricación de un millón de vehículos. Se comercializa la primera transmisión automática en el Mini.

1967: Mini gana el Rally de Montecarlo por tercera vez.

1972: Mini celebra los tres millones de vehículos producidos.

1981: Caen las cifras de producción a 70.000 vehículos anuales.

1990: Bajo la dirección de la marca Rover, Mini presenta una nueva generación del Mini Cooper. Al principio como edición limitada y más tarde como modelo de serie.

1992: Por primera vez, el Mini también está disponible como descapotable.

1994: El Grupo BMW adquiere Rover y, con ella, Mini. La adquisición sienta las bases de la marca Mini en su forma actual.

2001: Estreno mundial del primer Mini del Grupo BMW. Inicio de la producción de Mini en la planta de Oxford (Reino Unido). La nueva generación del Cooper S se presenta en el Salón del Automóvil de Tokio (Japón).

2002: Mini alcanza el hito de 100.000 vehículos producidos en su planta de Oxford.

2004: Se presenta el Cooper S Descapotable.

2007: Se presentan el One y el Cooper D. El primer Clubman celebra su estreno mundial.

2010: Se presenta el primer Countryman.

2014: Mini presenta por primera vez el Cooper como modelo de 5 puertas.

2015: Mini presenta un nuevo logotipo de la marca.

2016: Mini alcanza el hito de 3.000.000 de vehículos producidos en su planta de Oxford.

2020: Comienza la producción de vehículos de serie totalmente eléctricos en la planta de Oxford con el Cooper SE.

2021: Nueva edición del Mini 3 puertas, 5 puertas y Cabrio.

2023: El comienzo de una nueva era con el nuevo Mini: presentación de una nueva generación del Cooper y del Countryman, ambos disponibles como modelos totalmente eléctricos.

2024: Con el Aceman, la marca presenta un modelo completamente nuevo: el primer modelo crossover en el segmento premium de la clase de coches pequeños. Mini John Cooper Works y Bulldog Racing celebran la victoria en la carrera de 24 horas de Nürburgring.

2024: Presentación del nuevo Cooper 5 puertas y del nuevo Cabrio.

2025: Mini John Cooper Works y Bulldog Racing celebran el segundo puesto en la carrera de 24 horas de Nürburgring.

