Cómo convertir tu coche en un refugio frente a la alergia primaveral

La primavera, con su explosión de vida y color, también trae consigo un invitado incómodo: las alergias. Estos molestos compañeros de viaje pueden afectar significativamente a la conducción, poniendo en riesgo nuestra seguridad y la de los demás.

Las lluvias del pasado mes de marzo, que batieron todos los registros pluviométricos conocidos, nos han traído ventajas tan importantes como poder despreocuparnos por la sequía durante un tiempo. Sin embargo, esta nueva extravagancia meteorológica aún no nos ha mostrado todas sus consecuencias, ya que, según vaticinan los expertos, esta primavera va a producirse una floración tan intensa que será recordada durante años por los alérgicos al polen.

Estornudos, lagrimeo, congestión nasal y somnolencia son algunas de las consecuencias de las alergias que pueden afectar gravemente a la conducción. Por ejemplo, un estornudo puede durar varios segundos, durante los cuales apartamos la vista de la carretera. A altas velocidades, esto puede significar recorrer decenas de metros sin control del vehículo.

La visión borrosa y la necesidad de frotarse los ojos dificultan la percepción de los peligros y la correcta reacción ante situaciones de emergencia. La dificultad para respirar y la necesidad de sonarse constantemente distraen al conductor y reducen su concentración. Y algunos antihistamínicos, medicamentos comunes para tratar las alergias, pueden provocar somnolencia, disminuyendo los reflejos y la capacidad de reacción.

Por eso, los especialistas de Alquiber algunas recomendaciones que ayudarán a proteger nuestros vehículos del polen y así evitar tanto sus molestos síntomas, que pueden incluso resultar incapacitantes para la conducción, como los efectos secundarios de sus tratamientos, que pueden comprometer la seguridad al volante.

Del mismo modo que el filtro de aire y el filtro del aceite son una protección fundamental para el buen funcionamiento del motor, el filtro antipolen o filtro de cabina, que nos protege de las partículas en suspensión que el coche absorbe durante nuestros trayectos, es una barrera protectora esencial para los que sufren alergia al polen. Por eso es muy importante comprobar que se encuentra en perfectas condiciones antes de que esta primavera tenga que enfrentarse a su trabajo más duro. De no ser así, será necesario reemplazarlo. Las especificaciones del fabricante de tu vehículo te indicarán cuando haya que cambiarlo, aunque, generalmente, debe hacerse cada 15.000 o 30.000 kilómetros, o al menos una vez al año.

No obstante, con el aire tan cargado de partículas, los expertos de Alquiber también recomiendan usar sabiamente la recirculación del aire. Cuando encendemos el aire acondicionado, la calefacción o el ventilador de nuestro vehículo, el aire es absorbido del exterior y reconducido, pasando por los filtros, al habitáculo. Pero cuando accionamos el botón de recirculación, lo que elegimos es que el acceso del aire exterior se cierra y el aire usado para la ventilación sea el ya presente en el habitáculo. Éste se reabsorberá y pasará de nuevo por el sistema y los filtros para volver a ser expulsado.

Con esta acción, conseguiremos varios beneficios, como evitar que entren partículas de polen en zonas de máxima concentración, que se cuele aire sucio en un atasco, al atravesar un túnel muy concurrido o al pasar cerca de una refinería o una zona con polvo suspendido en el aire, entre otros muchos ejemplos. En definitiva, el reciclaje del aire nos será de gran utilidad cuando el aire del exterior esté lleno de polen, muy contaminado, huela mal o tenga mucho polvo.

Apretando este botón, con el que cuenta la gran mayoría de los coches, independientemente de si tienen aire acondicionado o no, no sólo conseguiremos un viaje mucho más cómodo, sino que, además, protegeremos nuestra salud, ya que los filtros a veces no pueden retener todas las partículas que no deseamos que lleguen a nuestros pulmones.

Eso sí, es importante tener en cuenta que el reciclaje del aire debe ser usado de manera puntual y sólo en casos como los que hemos mencionado antes, ya que el aire reciclado no sólo tiende a empañar los cristales, sino que, además, causa somnolencia, uno de los peores enemigos al volante.

