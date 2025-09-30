Cuidado con el agua: averías en coches inundados superan los 3.000 euros

El riesgo más grave y costoso se produce cuando el coche está en marcha y el agua alcanza el motor

Ante una catástrofe climatológica como una inundación, es fundamental saber que los seguros de coche convencionales no suelen cubrir los daños. La entidad encargada de auxiliar a los afectados para cubrir los costes materiales de sus bienes es el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo al que es vital acudir en estos casos.

Si bien es posible que los daños sean recuperables, el resultado final dependerá de la cantidad de agua que haya penetrado en el vehículo.

El riesgo más grave y costoso se produce cuando el coche está en marcha y el agua alcanza el motor a través de la admisión. Si el agua entra en los cilindros, los pistones no pueden comprimirla.

Dado que el agua no es compresible, este efecto provoca que las bielas se doblen, causando una rotura total del motor.

El coste de esta avería es muy elevado. La sustitución completa del motor de un vehículo de unos 15 años puede superar fácilmente los 3.000 euros, mientras que en un coche nuevo de gama media, el precio de un motor nuevo puede ascender a más de 10.000 euros.

Electrónica, interiores y barro

Además del motor, el agua representa una amenaza seria para el resto de componentes. En un vehículo relativamente nuevo, con hasta 30 centralitas electrónicas, la gran acumulación de agua y suciedad arrastrada en una riada puede afectarlas todas. El coste de cada una de estas unidades puede ir desde los 300 euros hasta más de 5.000, dependiendo de su sofisticación.

Otros elementos menos críticos, como los frenos y las suspensiones, pueden solucionarse con una limpieza a fondo y un secado, al igual que los escapes, que solo requieren una extracción completa del agua. Sin embargo, el barro es un enemigo silencioso. Una vez seco, el sedimento puede ser muy perjudicial para los rodamientos y la transmisión, y puede llegar a cegar el radiador, lo que provocaría un sobrecalentamiento del motor.

Si el agua ha entrado en el habitáculo, dañando asientos y tapizados, la recuperación es viable, aunque el proceso de secado y limpieza es arduo y puede superar los 250 euros. No obstante, si el agua ha cubierto el coche por completo, la situación puede ser irreversible, ya que el agua y el barro habrán llegado a cada pequeño rincón. La reparación podría tener un coste superior al de un vehículo nuevo.

¿Qué pasa con los coches eléctricos?

En el caso de los vehículos 100% eléctricos, la recomendación general es no intentar la reparación si el coche ha quedado sumergido. Los especialistas advierten que las baterías pueden quedar dañadas al deteriorarse sus placas, y las partes metálicas del motor eléctrico pueden oxidarse, lo que provocaría problemas a futuro. Aunque la sustitución del motor no es barata, es a menudo la única solución para evitar complicaciones posteriores.

En general, la mejor recomendación para cualquier tipo de vehículo es no intentar arrancarlo si el agua ha superado la mitad de su altura. La reparación requeriría desmontar completamente el coche para secar y limpiar cada pieza, un proceso extremadamente costoso que, en muchos casos, no compensa.