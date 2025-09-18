Nuevo problema de seguridad para Tesla en EE.UU.: los tiradores de las puertas en el punto de mira

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) ha abierto una investigación sobre las manillas de las puertas de los vehículos Tesla.

La marca de vehículos de Elon Mask ha enfrentado una serie de problemas de seguridad en Estados Unidos, la mayoría de los cuales han estado bajo la lupa de la NHTSA en los últimos tres años. Los problemas más significativos han estado relacionados con sus avanzados sistemas de asistencia a la conducción, así como con fallos de software que han derivado en la retirada del mercado de estos dispositivos.

En esta ocasión el regulador de seguridad ha abierto una evaluación preliminar de las manillas de las puertas eléctricas de Tesla, ya que se vuelven inoperantes debido a problemas con las baterías de bajo voltaje de ciertos vehículos del Model Y, según recoge 'Bloomberg'.

Actualmente, la investigación se centraría en unas 174.290 unidades, aunque podría ampliarse a otros modelos de la marca.

Según la NHTSA , esta investigación se abre tras la imposibilidad de nueve propietarios de abrir las puertas en los vehículos Model Y 2021. En los escenarios más comunes algunos padres eran incapaces de volver a abrir las puertas de su Tesla para recuperar a un niño del asiento trasero o para colocarlos en el asiento trasero.

«La investigación de la NHTSA se centra en la operatividad de los cierres electrónicos de las puertas desde el exterior del vehículo, ya que esa circunstancia es la única en la que no hay forma manual de abrir la puerta», recoge la agencia en su página web.

«La agencia continuará supervisando cualquier informe de atrapamiento que implique la apertura de puertas desde el interior del vehículo» y «tomará medidas adicionales según sea necesario», han recalcado.

Con anterioridad la principal preocupación de la NHTSA se ha centrado en los sistemas de conducción asistida de Tesla, abriendo por ejemplo una investigación formal sobre más de una docena de accidentes en los que vehículos Tesla con el Autopilot activado chocaron contra coches de emergencia (policía, bomberos, ambulancias) que estaban estacionados en la carretera con las luces encendidas. La investigación busca determinar la efectividad del sistema para detectar y reaccionar ante estos obstáculos.

Otros propietarios de Tesla reportaron que sus vehículos frenaban de manera brusca y sin motivo aparente cuando el Autopilot estaba activado, un fenómeno conocido como «frenado fantasma». La NHTSA investigó estas quejas para determinar si había un defecto de seguridad.

También se obligó a Tesla a retirar del mercado de más de 360.000 vehículos equipados con el software FSD Beta. La NHTSA argumentó que el sistema podía permitir que los vehículos superaran los límites de velocidad o circularan de manera insegura en intersecciones, aumentando el riesgo de accidentes. Tesla corrigió el problema con una actualización de software.

Además, desde la marca automovilística se han emitido varios avisos a los propietarios por otros fallos importantes, como problemas en la dirección en modelos como el Model 3 y el Model Y, que debido a un fallo de software podía, tener una pérdida de la asistencia de la dirección.

Varios vehículos tuvieron que ser revisados por un problema que impedía que la cámara de visión trasera funcionara correctamente al dar marcha atrás. También se detectaron fallos en el cierre de los maleteros de ciertos modelos que podían abrirse inesperadamente.

También afectó a varios vehículos un fallo en el que el aviso sonoro y visual del cinturón de seguridad no se activaba correctamente, lo que podía llevar a que el conductor o los pasajeros no se abrocharan el cinturón, aumentando el riesgo de lesiones en caso de colisión.

En cualquier caso, la mayoría de los problemas se corrigen con una actualización de software inalámbrica (OTA), lo que permite solucionar los fallos sin que los propietarios tengan que llevar su coche a un taller.