¿Quieres trabajar en la ITV?: estas son las nuevas titulaciones válidas

A. Noguerol Martes, 4 de noviembre 2025, 13:57 Comenta Compartir

La ITV es un servicio esencial que, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, evita al menos 15.641 siniestros viales, 13.110 heridos y salva 723 vidas anualmente. El sector resalta que ofrece empleo estable, con el 95% de los trabajadores con contrato fijo, acceso a tecnología avanzada y formación continua.

Para poder acceder a un puesto de trabajo en la ITV el Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado una modificación normativa que actualiza las titulaciones necesarias para ejercer como personal inspector y director técnico en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos.

Esta decisión ha sido recibida con satisfacción por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), que había impulsado la medida.

Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, afirmó que «la medida aprobada es un avance muy positivo y necesario. Supone un paso adelante para garantizar la sostenibilidad del servicio de ITV y reforzar la capacidad de las estaciones para seguir velando por la seguridad de todos los ciudadanos».

La actualización busca adaptar los requisitos formativos a la oferta académica actual, incluyendo nuevas vías de acceso a la profesión sin comprometer los estándares de competencia técnica y calidad que exige el sector. Esta adaptación es considerada clave para reforzar la seguridad vial y la protección ambiental.

La nueva regulación amplía el abanico de titulaciones de Formación Profesional y universitarias relacionadas con la automoción, la mecánica, la electricidad, la electrónica o la energía que se consideran válidas para ejercer en la ITV.

Requisitos para inspector de ITV

Para el puesto de inspector, se validan los títulos de Técnico Superior en Automoción y Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, así como titulaciones equivalentes. Además, la normativa reconoce como válidos y suficientes diversos certificados de profesionalidad, entre los que se incluyen:

Planificación y control del área de electromecánica y de carrocería.

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos.

Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza, trenes de rodaje, motor, seguridad y confortabilidad.

Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos.

Requisitos para director técnico

Para el puesto de director técnico o el personal adjunto que ejerza sus funciones, se exige un título de Ingeniero Técnico o Ingeniero, un Grado o Máster que habilite para estas profesiones reguladas, o un Grado o Máster de la rama de ingeniería y arquitectura con ámbitos específicos como: Ingeniería eléctrica, electrónica y de la telecomunicación; ingeniería industrial, mecánica, automática, de la organización industrial e ingeniería de la navegación; o ingeniería química, de los materiales y del medio natural.

Experiencia profesional

La nueva normativa también contempla la posibilidad de acreditar competencias mediante experiencia profesional o formación complementaria específica.

Esto permitirá que profesionales con una sólida trayectoria en el sector del automóvil puedan incorporarse al sistema de ITV tras superar los procesos formativos correspondientes, ampliando así la base de talento del sector.