BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un motorista tras chocar con una furgoneta en la provincia de Burgos y arder su moto
Alexandre Malval, de 55 años y graduado por el Royal College of Art de Londres F. P.

Renault ficha a Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño

Patxi Fernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Renault Group ha anunciado hoy el nombramiento de Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño de la marca Renault. Asumirá su cargo a partir del 2 de enero y reportará directamente a Laurens van den Acker, Chief Design Officer y miembro del Leadership Team de Renault Group. Malval también se incorporará al comité de dirección de la marca Renault.

Alexandre Malval, de 55 años y graduado por el Royal College of Art de Londres, cuenta con una extensa trayectoria internacional en la industria automovilística.

Comenzó su carrera en Renault en 1994, explorando conceptos como diseñador exterior en el departamento de diseño avanzado.

Posteriormente, trabajó en el centro de diseño europeo de Grupo Volkswagen en Barcelona (1996), desarrollando proyectos para Audi y Volkswagen. En 2001, se unió a Citroën y, más tarde, a Peugeot, asumiendo la dirección de diseño de Citroën en 2012.

Desde 2018, Malval se desempeñaba como CEO y director de diseño del centro 'Mercedes-Benz International Design Center Europe' en Sophia Antipolis, un estudio dedicado al diseño avanzado y a la concepción de vehículos de serie de Mercedes-Benz, Maybach, Smart y AMG.

Laurens van den Acker expresó su satisfacción, señalando que la experiencia de Malval en grandes grupos, su visión internacional y su capacidad para crear marcas guiadas por el diseño serán «activos clave para llevar a Renault al siguiente nivel».

Por su parte, Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault, afirmó que la llegada de Malval marca una nueva etapa en la ambición de diseñar «coches para vivir que expresen plenamente la visión estratégica de Renault, entre emoción, innovación y una experiencia cliente inédita».

Cambolive ve su experiencia internacional y sentido de la innovación como «palancas determinantes para impulsar el desarrollo de Renault en Europa y en el escenario mundial».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una redada antidroga en un bar sorprende a los vecinos de la zona sur de Burgos
  2. 2 Detenida en Burgos tras agredir a su pareja y causar destrozos en un bar y en el coche de la policía
  3. 3 Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral
  4. 4 Muere un motorista tras chocar con una furgoneta en la provincia de Burgos y arder su moto
  5. 5 Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos
  6. 6 Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos
  7. 7 La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana
  8. 8 La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos
  9. 9 Diez pueblos de Burgos se unen para frenar un nuevo parque eólico y solar
  10. 10 Tres heridos en dos accidentes simultáneos en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Renault ficha a Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño

Renault ficha a Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño