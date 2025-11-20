BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La AEMET prevé nevadas importantes para los próximos días F. P.

Antes de salir a la carrera presta atención a los colores de la nieve

Patxi Fernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:59

Durante los próximos días la cota de nieve bajará y podrá afectar a la circulación por carretera. La Dirección General de Tráfico solicita a los ciudadanos que tengan que desplazarse que consulten el pronóstico meteorológico y el estado de vialidad en el que se encuentran las vías por la que a circular, así como disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria para circular o llevar instalados neumáticos de invierno.

Las precipitaciones más importantes en forma de nieve están previstas que se desarrollen hasta el viernes. Según la previsión de la AEMET el periodo más adverso de nevadas se producirá entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21 en zonas de las provincias de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte y este de Castilla y León, y Huesca.

Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

Ante los posibles problemas que puede generar la nieve en la calzada, desde la DGT recomiendan dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves; prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión.

Piden además disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno, así como conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

Los colores de la nieve DGT

Este código de colores en las señales de la DGT informan de cómo están transitables las carreteras.

Color Verde

Indica el primer nivel de alerta, es decir, cuando comienza a nevar. La velocidad se limita en estos casos a 100 km/h en las autopistas y autovías, y a 80 km/h en las carreteras convencionales. Los camiones deberán circular por el carril derecho y no podrán adelantar. Se recomienda evitar los puertos, extremar la prudencia y estar atento a los partes meteorológicos.

Color amarillo

Es el segundo nivel de alerta del código de colores establecido para las situaciones de nieve. En este caso la nieve ya cae de forma continua y comienza a depositarse en la carretera, por lo que las dificultades son mayores a la hora de conducir. Cuando nos encontremos con esta señal en la carretera deberemos tener en cuenta que se prohíbe la circulación de camiones y vehículos articulados. Los turismos y autobuses no podrán superar una velocidad máxima de 60 km/h. Como recomendación, hay que evitar realizar maniobras bruscas y, en caso de encontrarnos en curva o en una carretera descendente, hay que disminuir más la velocidad.

Color rojo

Es el tercer nivel, y, en este caso, la carretera se encuentra cubierta de nieve. Se mantiene la prohibición de circular a vehículos articulados, camiones y autobuses. al resto de vehículos se les recomienda no circular. No se debe rebasar a los vehículos inmovilizados si no se tiene la seguridad de poder continuar la marcha. Sólo se puede circular con cadenas o neumáticos de invierno, y la velocidad máxima permitida es de 30 km/h.

Color negro

Indica que hay mucho espesor de nieve en la carretera. Se prohibe la circulación debido al espesor de la nieve o el hielo. Hay riesgo de quedarse inmovilizado. Si un vehículo se queda bloqueado en la carretera hay que utilizar el motor lo imprescindible para disponer de calefacción. No se debe abandonar el vehículo si no hay un refugio cercano. Para no obstaculizar el trabajo de las máquinas quitanieves y operativos de rescate hay que aparcar lo más orillado posible, y si es una carretera de varios carriles, evitando los de la izquierda.

Tráfico informa de la situación de la circulación en los boletines informativos en emisoras de radio y otros medios de comunicación, en X @DGTes y @informacionDGT; en la página web www.dgt.es y en el teléfono 011.

