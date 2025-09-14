Nos vamos de ruta con el Jeep Wrangler: Por caminos y ríos en las Tierras Altas de Islandia

Noelia Soage Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:00 Comenta Compartir

Paisajes sobrecogedores, colores dramáticos, seguidos de verde vivo; glaciares helados, vastos campos de lava, cascadas de vértigo, carreteras infinitas... Islandia es naturaleza en su estado más puro, un rincón «escondido» en el norte de Europa en el que la ropa de abrigo y el coche se convertirán en tus mejores aliados. Aunque sea verano, la brisa marina y el viento no permiten que las temperaturas máximas superen los 15 grados. Pero la ruta que te espera nada más aterrizar en su capital, Reikiavik, es casi indescriptible. Y aunque la gran mayoría de las carreteras que recorrerás en Islandia están asfaltadas, y te llevarán a destinos de obligatoria parada como Seljalandsfoss, una cascada con una caída de agua de aproximadamente 60 metros y la posibilidad de caminar detrás de su cortina acuática; ó la de UrriDafoss, de las de mayor caudal de Europa; o a la playa de arena negra de Reynisfjara, en el ranking de una de las más peligrosas del mundo, justo al lado del pequeño pueblo de pescadores de Vik i Myrdal, y del acantilado de Dyrhólaey, uno de los puntos favoritos de los Frailecillos -conocidos también como «puffins»-, el ave marina a observar más famosa de esta isla. También tendrás que escaparte del asfalto mar adentro para observar ballenas.

Pero nuestro destino son las Tierras Altas de Islandia, donde son todo «carreteras» F, no hay pueblos, ni gasolineras; solo paisajes salvajes, ríos que tienes que cruzar -en ocasiones con una buena profundidad- y una sensación constante de estar en otro planeta. De hecho, solo están abiertas en pleno verano, generalmente entre junio y agosto. Cada rincón es una sorpresa: montañas de colores, aguas termales en medio de la nada y volcanes que parecen sacados de una película. No es el destino más fácil de recorrer, pero si te gusta la aventura, es de lo mejor que puedes hacer en Islandia.

Así que llegado este punto, y como norma obligatoria, para adentrarse en estas carreteras, o más bien caminos, hay que tener un 4x4, y elegir alojamiento. ¿Todo en uno? A través de CamperDays es muy sencillo alquilar desde una furgoneta camper, pasando por un coche con camperización dentro o tienda de techo, a un autocaravana, en todo el mundo. Solo hay que elegir el destino, las fechas, y con tres simples pasos y datos, la reserva está lista.

¿Qué mejor que el todoterreno por excelencia? Un Jeep Wrangler, versión Rubicon, ha sido el compañero elegido, ¡y qué ideaza! Porque este devorador del off-road de cuatro plazas es la definición de versatilidad, ya que cuenta con un parabrisas abatible, diferentes configuraciones de techo y puertas desmontables para ofrecer una experiencia al aire libre en estado puro. También gracias al compartimento de la batería reparado y sellado, contarás con una capacidad de vadeo de hasta 76 centímetros. Más: tracción total, reductora, altura al suelo, y un ángulo de ataque de 36 grados. En el interior, sigue esta esencia. Cuenta con asientos calefactados con inserciones de cuero, un amplio espacio para cada pasajero y compartimentos de almacenamiento bloqueables, impermeables y lavables para aventuras al aire libre. Por ejemplo, es totalmente lavable con tapones de drenaje para permitir la salida del agua.

Ampliar Jeep Wrangler P.F.

La conducción es cómoda, precisa gracias a sus 380 CV de potencia, absorbe cada bache como si no existieran, y es capaz de hacer más de 500 kilómetros con cada tanque de gasolina. Eso sí, el consumo no es bajo. De media no hemos conseguido bajar de los 9,8 l/100 km, aunque difícil de mejorar en carreteras de baja adherencia, pendientes y descensos constantes y bajas velocidades.

La pregunta llegado este punto sería: ¿Si no hay nada, dónde se duerme? En ciertos puntos hay zonas de camping asignadas, porque, en primer lugar, y aunque se piense lo contrario, para preservar este entorno la pernocta y acampada libre en Islandia no está permitida; en nuestro caso era todavía más fácil dormir en el interior de la isla. El «alojamiento» está en el techo.

Este Jeep Wrangler Rubicon con estilo camper viene «equipado» con una tienda de techo con espacio suficiente para cuatro -las plazas del coche-, la ropa de cama necesaria y mantas, un camping gas y todo el menaje necesario para cocinar, así como una mesa y sillas extraíbles. Montar la tienda es muy sencillo, no necesitarás seguir más de cinco pasos. Hay que desbloquear las cerraduras, empujar la tapa, tirar de la escalera para bajar el «segundo» piso de la tienda, la ajustamos y bloqueamos, y colocamos las varillas de la entrada de la tienda.

Las ventajas es que se monta y desmonta fácilmente, es completamente rígida, segura e impermeable; las vistas desde ahí arriba serán increíbles y no tendrás que preocuparte por insectos o animales. Pero hay peros. Tienes que sacar y guardar tus enseres en el coche cada vez que pares y emprendas la marcha de nuevo, y también lo será la lluvia o el viento.

