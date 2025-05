El Volkswagen Polo cumple 50 años como referencia de los coches compactos

A. Noguerol Martes, 6 de mayo 2025, 07:34 Comenta Compartir

El primer Volkswagen Polo nació en marzo de 1975. Fue presentado como una versión más austera y económica del Audi 50, que se había lanzado seis meses antes. En su inicio, se convirtió en el modelo más pequeño de la marca alemana, con una longitud de tan solo 3,5 metros.

Durante más de 40 años, el Volkswagen Polo se fabricó en la planta de Pamplona, España. Sin embargo, esta producción cesó en el verano de 2024. La planta de Pamplona se está actualizando para centrarse en la producción de dos nuevos pequeños SUVs eléctricos a partir de 2026.

La planta de Kariega en Sudáfrica ahora es la única planta a nivel mundial que produce el Volkswagen Polo para todos los mercados, incluyendo Europa. Esta planta también es la encargada de fabricar el Polo GTI.

«Pequeño por fuera. Grande por dentro» era el eslogan que utilizó Volkswagen hace 50 años para anunciar su último producto en aquel momento. Cuando el pequeño coche salió al mercado a principios de mayo de 1975, nadie esperaba que este vehículo de dos puertas y extremadamente compacto se convirtiera en un éxito de ventas a nivel nacional e internacional, durante cinco décadas, en seis generaciones, con varios premios prestigiosos, más de 20 millones de unidades vendidas y como pionero en el segmento de los coches compactos.

Ampliar Versión de competición del primer Volkswagen Polo F. P.

Cuando los primeros Polo salieron a la venta en los concesionarios, formaban parte de una nueva familia de modelos Volkswagen que conquistó las calles a principios de la década de 1970. En la primavera de 1975, este pequeño coche de líneas angulosas siguió los pasos del Passat (1973) y el Golf (1974) de la, entonces aún joven, generación de modelos refrigerados por agua, que sucedieron al legendario VW Escarabajo.

A lo largo de seis generaciones de modelos, queda claro que el concepto general, que consiste en una buena relación calidad-precio, un alto valor funcional, una tecnología pionera en el segmento de los coches pequeños y, por supuesto, su atractivo diseño, sigue siendo popular hoy en día y ha convertido al modelo en un éxito de ventas. Además, el Polo ha logrado marcar el segmento de los coches compactos durante décadas. El reconocimiento de los medios especializados nacionales e internacionales incluye premios como el Car of the Year 2010, el World Car of the Year 2010 y el World Urban Car 2018.

Ampliar Las seis generaciones del Volkswagen Polo F. P.

Lo que comenzó en 1975 como un sencillo vehículo de dos puertas se ha perfeccionado y ampliado en muchas facetas a lo largo de cinco décadas: en un total de seis generaciones, como Polo hatchback, como coupé, como deportivo G40 o GTI1, como colorido Harlequin, como familiar, como notchback con el nombre Derby, como CrossPolo con un llamativo aspecto todoterreno, como un eficiente Polo BlueMotion y, por supuesto, como un Polo R WRC extremadamente dinámico, que se coronó con cuatro títulos mundiales en el Campeonato Mundial de Rally entre 2013 y 2016.

Cada generación del Polo ha ofrecido más espacio y comodidad, motores más eficientes y características de seguridad innovadoras. Se introdujeron nuevas características, como airbags frontales y laterales, dirección asistida, tensores de cinturones y ABS, que garantizaron el éxito del Polo. El siguiente gran paso se dio con la plataforma modular transversal (MQB), que estableció nuevos estándares en términos de conectividad, seguridad y dinámica de conducción, e hizo que el modelo fuera aún más digital e innovador.

Ampliar La sexta generación del Polo, presentada en 2017, se basó por primera vez en la plataforma modular transversal (MQB) F. P.

Hoy en día, este pequeño automóvil cuenta con sistemas de asistencia y confort que solo están disponibles en vehículos de categorías superiores. El modelo sigue gozando de gran popularidad en todo el mundo y se mantendrá actualizado hasta 2025. Un ejemplo perfecto de ello es el Polo GTI, que ahora se puede conducir de forma aún más dinámica gracias al control electrónico de estabilidad (ESC) desconectable, los neumáticos de alto rendimiento y una nueva configuración de la suspensión y la dirección.

La producción en serie del Polo I comenzó en marzo de 1975 en la sede central de Volkswagen en Wolfsburg, donde se fabricaron 1,1 millones de unidades hasta 1981. A medida que el modelo fue ganando importancia, la producción se extendió a otras plantas de todo el mundo, entre ellas España, Argentina, Sudáfrica, Eslovenia, China, Brasil y la India. Con más de 20 millones de unidades fabricadas, el Polo es uno de los vehículos compactos pequeños más exitosos del mundo.

La sexta generación del Polo, presentada en 2017, se basó por primera vez en la plataforma modular transversal (MQB), lo que le proporcionó numerosas características opcionales de vehículos de clases superiores. Entre ellas se incluían el frenado automático de emergencia (Front Assist) con sistema de frenado de emergencia en ciudad y control de peatones, el sistema de cambio de carril con monitor de ángulo muerto y el control de crucero adaptativo (ACC). Gracias al concepto modular, el Polo creció 81 milímetros en longitud y ahora ofrecía un volumen de maletero de 351 litros. En 2021, el Polo se renovó por completo con un diseño de carrocería más afilado y nuevas características opcionales, como los faros LED matriciales IQ.LIGHT y los sistemas de asistencia como el IQ.DRIVE Travel Assist. El habitáculo se digitalizó y ofrecía pantallas con diagonales de hasta 25 centímetros, así como numerosas funciones digitales, como la carga inalámbrica y App-Connect.

El nuevo Polo GTI llegó en verano de 2021 con un potente motor turbo de gasolina de dos litros y una potencia de 152 kW (207 CV). En 2023, el modelo especial de edición limitada Polo GTI Edition 252 hizo su debut con un equipamiento exclusivo para conmemorar el 25 aniversario del Polo GTI. Volkswagen ha producido más de 2,5 millones de unidades del Polo VI hasta la fecha.