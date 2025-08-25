BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. EP

Barcones pide reforzar el sistema de Protección Civil tras «la peor catástrofe de Europa de la historia reciente»

La directora general de Protección Civil ha pedido que todas las administraciones hagan una «reflexión profunda y honesta»

EP

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:25

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha pedido que, cuando «se apaguen los fuegos», todas las administraciones hagan una «reflexión profunda y honesta» sobre cómo reforzar el conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil.

«Tenemos que ver cómo en nuestro país hacemos frente ante esta nueva situación y que en España, este año, están siendo horribles las consecuencias. Hemos tenido la peor catástrofe no de España, de Europa, de la historia reciente y acabamos de tener un episodio de incendios sin precedentes en nuestro país», ha advertido.

Así lo ha manifestado este lunes la directora general de Protección Civil en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, que ha estado presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Barcones ha explicado que el Sistema Nacional de Protección Civil «son las entidades locales, son las comunidades autónomas, es el Gobierno de España, son los voluntarios y colaboradores»: «Somos todos y cada uno tendremos que ver cómo podemos reforzar nuestro conjunto».

Noticias relacionadas

Cronología de las semanas más trágicas de incendios: así se transforman los fuegos más devastadores

Cronología de las semanas más trágicas de incendios: así se transforman los fuegos más devastadores

Sigue el mapa de los incendios activos: más de 410.000 hectáreas arrasadas en 2025

Sigue el mapa de los incendios activos: más de 410.000 hectáreas arrasadas en 2025

En este punto, ha pedido «ser honestos» y ver cómo se pueden reforzar las capacidades «de todas y cada una de las administraciones» que están «llamadas a trabajar juntas» porque, en sus palabras, «hacer otro tipo de valoraciones, de debates, de reflexiones que en el corto plazo no van a salvar a los españoles».

Por ello, Barcones ha defendido analizar «bien» lo que ha pasado y cuáles son las causas para «dirigir las políticas públicas». «Más allá de la causa, lo que está claro es que nos enfrentamos a algo nuevo y nos tenemos que preparar para enfrentarnos a algo nuevo», ha remarcado.

«No es lo mismo enfrentarse a un gato que enfrentarse a un jaguar, porque el daño que te puede hacer un gato al que te puede hacer un jaguar es muy distinto y si tú no te preparas a lo que nos está viniendo, no vamos a cumplir el fin último que es proteger a los españoles», ha sentenciado.

La directora general de Protección Civil ha señalado que «cuando las llamas se apaguen será el momento» de que cada uno rinda cuentas con la ciudadanía«. »Cada uno tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos, cómo lo hicimos, a qué hora lo hicimos«, ha añadido.

Al ser preguntada sobre el hecho de que el Partido Popular hubiera solicitado al Gobierno el doble de medios aéreos contra incendios de los que dispone la Unión Europea, Barcones ha asegurado no tener «ánimo de generar nuevamente ningún tipo de debate»: «Bastante tenemos con hacer todo lo posible por apagar lo antes posible los incendios».

No obstante, ha indicado que «la realidad es única y es que el mecanismo europeo para esta campaña de incendios como medios propios tiene 26 medios aéreos, que además dos de ellos son aportados por España». «Creo que lo que se estaba pidiendo era un poco complicado por mucho que hiciéramos porque era más del doble de lo que tiene toda Europa para hacer frente a la campaña de incendios», ha precisado.

«Yo no quiero generar ninguna polémica ni que nadie se distraiga de lo verdaderamente importante que es apagar los incendios. Solo hay un enemigo, solo hay un adversario, que es el fuego, el fuego que tanto daño nos está haciendo», ha insistido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos
  2. 2 Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos
  3. 3 Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado
  4. 4 El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos
  5. 5 El nuevo punto limpio para 16 pueblos de Burgos que costará 454.000 euros
  6. 6 El camping renace como una alternativa vacacional en Burgos
  7. 7 270.000 euros para dotar de 150 desfibriladores a los pueblos de la provincia de Burgos
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 24 de agosto
  9. 9 Un Burgos CF muy sólido y serio se lleva un punto de Riazor
  10. 10 Cientos de personas rinden homenaje al ciclista de 17 años fallecido en la Vuelta Junior Ribera del Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Barcones pide reforzar el sistema de Protección Civil tras «la peor catástrofe de Europa de la historia reciente»

Barcones pide reforzar el sistema de Protección Civil tras «la peor catástrofe de Europa de la historia reciente»