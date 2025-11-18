BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Villar del Humo. R. C.

Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa

El alcalde del pequeño pueblo de Villar del Humo tenía una plantación con 215 plantas

J. M. L.

Cuenca

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

La Guardia Civil ha detenido al alcalde de Villar del Humo (Cuenca), César Saiz Martínez, por un presunto delito contra la salud pública al haber hallado en su vivienda una plantación de marihuana. Su detención se ha producido dentro de una operación antidroga que sigue abierta.

En el registro efectuado en su domicilio particular, los agentes han encontrado 215 plantas de marihuana y cogollos preparados para su venta. César Saiz Martínez gobierna por mayoría absoluta en este pequeño pueblo de la Serranía Baja de Cuenca desde las elecciones municipales de 2023 en las que encabezó la lista del PP aunque no milita en este partido que ahora pedirá que entregue su acta de concejal sin esperar a que el procedimiento judicial finalice.

El alcalde ahora detenido consiguió vencer por mayoría absoluta arrebatando el bastón de mando al PSOE pues obtuvo 75 votos frente a 60 del PSOE, lo que se tradujo en una corporación municipal compuesta por cuatro concejales populares y uno socialista.

Su detención ha causado gran sorpresa en este municipio de 176 habitantes famoso por sus pinturas rupestres y porque sus calles están encajonadas entre meandros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nevadas y desplome de las temperaturas: el drástico cambio de tiempo que se espera en Burgos
  2. 2 Una inesperada aparición en el río Vena sorprende en pleno centro de Burgos
  3. 3 Varios trabajadores desalojados por una fuga de amoníaco en una empresa de Burgos
  4. 4 Malestar entre los comercios de alimentación de Burgos por su exclusión de la campaña de bonos al consumo
  5. 5 Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos
  6. 6 Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína
  7. 7 Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural
  8. 8 Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos
  9. 9 Burgos asume el entierro en una década de 66 personas sin recursos
  10. 10 Dos heridos tras dar varias vueltas de campana con su coche en un accidente en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa

Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa