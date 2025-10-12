En directo I Los Reyes presiden los actos del 12 de Octubre en un ambiente de crispación política
Participan sobre el asfalto y en el aire un total de 3.847 militares, 229 caballos, 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos y 39 motocicletas
Domingo, 12 de octubre 2025, 10:42
11:37
La nubosidad reduce el desfile aéreo
La nubosidad ha obligado a reducir de forma significativa los medios previstos para el desfile aéreo.
11:35
La de Abascal no es la única ausencia reseñable. Este año no han viajado a Madrid para el desfile los presidentes de Baleares, Marga Prohens; de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ni el valenciano, Carlos Mazón, debido al paso de la dana Alice. Ya antes habían anunciado que no asistirían los jefes de los ejecutivos del País Vasco, Imanol Pradales; de Canarias, Fernando Clavijo, y de la Rioja, Gonzalo Capellán.
11:29
La Formación Mirlo vuela con una nueva aeronave
La Formación Mirlo, compuesta por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), donde imparte su instrucción militar la Princesa Leonor, vuela con la nueva aeronave de formación de los aviadores, el Pilatus suizo PC-21. Está compuesta por cinco aviones y será la primera vez que incorporen el sistema que permite los humos de color que simulan la bandera nacional.
11:28
Después del homenaje a quienes dieron su vida por España, habrá un sobrevuelo con los colores de la bandera española
Tras izarse la bandera nacional y homenajear a los que dieron su vida por España, va a tener lugar el sobrevuelo con los colores de la bandera española, uno de los momentos más esperados del desfile y que este año incorpora una novedad: la Formación Mirlo sustituye a la Patrulla Águila, que se ha extinguido debido a la 'jubilación' de los aviones que volaban, los Casa C-101, retirados tras 40 años de servicio en el Ejército del Aire.
11:24
Se inicia el izado de la bandera de España, de 35 metros cuadrados, mientras suena el himno nacional y se escuchan 21 salvas de honores en el desfile del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional
11:16
Abascal se ausenta del Desfile
Abascal se ha sumado hoy a los plantes, con distinto argumento, que han venido protagonizando grupos de la izquierda, del soberanismo y del independentismo al Rey en la tribuna de autoridades del desfile. En una comparecencia ante los medios, el líder de Vox, que comunicó su ausencia para «no blanquear» al Gobierno de Sánchez a Felipe VI por carta, se ha mostrado convencido de que el monarca no lo interpreta como un feo a la Casa Real. Una versión que no puede verificarse dado que Zarzuela no comenta los contactos privados del jefe del Estado.
11:15
El sargento primero Marsal porta la enseña nacional, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Entró en la PAPEA en 2016 y cuenta con un bagaje de más de 3.389 lanzamientos paracaidistas. De su lado, el sargento primero González, que ha actuado como guía, entró en la patrulla acrobática en 2018 y ha llevado a cabo más de 3.000 lanzamientos paracaidistas.
Foto: Efe
11:12
Saltan los paracaidistas
Saltan los dos paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) con la bandera. Los componentes de la PAPEA que saltan este año son el sargento primero Óscar Marsal y su compañero José Carlos González, ambos componentes tanto de la Selección Nacional Militar de Paracaidismo.
11:10
3.900 militares, la sucesora de la Patrulla Águila y el borrego Baraka en el desfile del 12-0
Los Reyes presiden este domingo en Madrid la tradicional parada castrense con motivo del Día de la Fiesta Nacional con la presencia de las principales autoridades del Estado. Por Mateo Balín Lee la noticia completa
11:07
La Princesa Leonor viste el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire
La Princesa Leonor ha lucido esta mañana en el desfile del Día de la Fiesta Nacional el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire.
11:06
Los Reyes, junto al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa saludan a las altas autoridades del Estado, a los ministros y a los presidentes autonómicos.
11:05
Pitadas al fondo al presidente del Gobierno
Pitada de fondo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando ha saludado al Felipe VI a la llegada de los Reyes a la Plaza de Neptuno. El jefe del Ejecutivo compareció en la tribunal de autoridades apenas dos minutos antes de comenzar el desfile militar.
11:05
El Rey pasa revista al grupo de Honores de la Guardia Real.
11:04
La presencia del presidente del Gobierno en el desfile del 12 de octubre ha sido tradicionalmente objeto de controversia. A su llegada, se han escuchado algunos pitidos en contra del Gobierno.
11:00
Llegan los Reyes a la Plaza de Neptuno
Los Reyes llegan a la Plaza de Neptuno y son recibidos por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Felipe VI va de capitán general de la Armada
10:57
Los Reyes se dirigen ya por el Paseo del Prado hacia la plaza de Neptuno escoltados por la Guardia Real
10:55
La ministra de Defensa, Margarita Robles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y la cúpula militar ya están preparados esperando la llegada de los Reyes
10:52
Sira Rego, Mónica García y Santiago Abascal no estarán en la tribuna
Las ausencias más significativas son las de las ministras de Juventud e Infancia y Sanidad, Sira Rego y Mónica García, respectivamente, quienes han comunicado su ausencia por estar de viaje oficial en Jordania y Berlín. Tampoco estará en la tribuna de autoridades el líder de Vox, Santiago Abascal, quien no quiere compartir lugar con el Gobierno
10:47
Los Reyes llegarán a la tribuna real a las 11:00 horas
Vestido en esta ocasión con el uniforme de capitán general del Ejército del Aire y del Espacio, don Felipe y su familia llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas
10:42
Robles mantiene una videoconferencia con los contingentes desplegados en el extranjero
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este domingo una videoconferencia con los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior (unos 3.000 efectivos) y les ha trasladado su reconocimiento por la labor que realizan. «Que en las celebraciones de hoy ondee bien alto la bandera española como muestra de su profesionalidad y entrega que hacen de España, un gran país», ha señalado.
10:40
El Día de la Hispanidad se celebra en un contexto político de elevada toxicidad
Este 12 de Octubre, fiesta nacional, se celebra en un contexto político de elevada toxicidad, con todos los puentes rotos entre Gobierno y oposición. Símbolo del momento son las previsiones de una semana que el presidente Sánchez iniciará este lunes en Egipto, participando en la firma internacional del plan de paz para Oriente Próximo, y en la que tendrá que afrontar las nuevas declaraciones ante el Supremo del exministro Ábalos y Koldo García. Henchido por las encuestas, Santiago Abascal se la ha jugado a plantar al Rey en la tribuna de autoridades y seguir el tradicional desfile militar a pie de calle.
10:36
Los Reyes presiden el desfile militar
Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, presiden este domingo el acto central de los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad, el tradicional desfile militar que acoge Madrid. Este año, participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.
