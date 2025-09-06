BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 6 de septiembre
EFE

Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)

La Guardia Civil investiga el extraño crimen, cometido en principio por dos individuos y cuyas causas se desconocen

COLPISA

Sevilla

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:04

Dos personas murieron este sábado y una tercera resultó herida de gravedad a consecuencia de un tiroteo en un bar de la localidad sevillana de Carmona. En concreto, dos desconocidos efectuaron a primera hora de la tarde varios disparos contra el establecimiento hostelero sin, a priori, mediar palabra alguna con quienes se encontraban en su interior.

Un equipo médico del 061 y efectivos de la Guardia Civil se desplazaron al lugar de los hechos tras recibir el Servicio de Emergencias 112 varias llamadas telefónicas sobre las 16:45 horas alertando de lo ocurrido. El suceso tuvo lugar en un local de la calle Azahar, en la urbanización Los Nietos de Carmona, situada en una zona rural cercana al aeropuerto de Sevilla.

Según relataban los testigos del suceso, una o dos personas –los agentes creen que serían dos tras un primer reconocimiento de la escena- habrían disparado con un rifle contra un bar. Como consecuencia de los disparos, varias personas cayeron al suelo heridas. Posteriormente, tras intentar reanimarles sin suerte, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de dos de ellas que, según fuentes oficiosas, podrían ser el propio dueño del bar y un cliente.

La investigación del suceso por parte de la Guardia Civil continúa abierta y por ahora no se descarta ninguna hipótesis sobre los motivos del ataque. Según testigos, los agresores llegaron a entrar en el establecimiento y una vez allí dispararon contra una persona que se interpuso en su camino y después contra otra que estaba detrás de la barra. Algunas fuentes apuntan que al menos uno de los atacantes sería conocido de la zona, aunque viviría en el Polígono de San Pablo (Sevilla).

