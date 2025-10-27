La ejecutiva de Junts acuerda por unanimidad romper con el PSOE Los de Puigdemont se reúnen en Perpiñán para decidir sobre la legislatura española, a falta que la militancia del partido se pronuncie

La ejecutiva de Junts, con el expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont, al frente, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press.

El acuerdo ha llegado tras una reunión de la dirección del partido en Perpignan (Francia), que ha empezado a las 10 horas y se ha alargado hasta las 13.15, y lo deberá ratificar la militancia en consulta interna.

Tras más de 3 horas, Puigdemont y el resto de miembros de la dirección han expuesto sus argumentos y motivos al respecto, y a las 17 está prevista una comparecencia pública.