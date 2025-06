Feijóo: «Hemos venido a defender la decencia, la dignidad democrática y España»

María Eugenia Alonso Madrid Domingo, 8 de junio 2025, 00:48 | Actualizado 11:51h. Comenta Compartir

Miles de ciudadanos, convocados por el Partido Popular se manifiestan contra el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo el lema 'Mafia o democracia'. La concentración ha comenzado a las 11.00 horas en la Plaza de España. «Os quiero decir en primer lugar, que sé que igual que todos, sois conscientes de que España está cansada, pero no está rendida«, ha señalado Alberto Núñez Feijóo. »Hoy no estamos aquí solo para que el alcalde, la presidenta o yo mismo os demos nuestros mensajes. no es lo más importante. Estamos aquí para que seáis vosotros los que habláis alto y claro. Frente al presidente que se esconde, aquí hay un país que no lo hace», ha añadido.

«Yo no voy a ocultar que para mí es un honor ser presidente del PP ni que defiendo estas siglas con absoluto entusiasmo y convicción. pero he pedido no ondear las siglas de un poartido, porque no es ideología concreta la que venimos a reivindicar. No estamos aquí para defender un partido, estamos aquí para defender nuestro país», ha dicho Feijóo. «Viva España», grita alguien entre los presentes. «Hemos venido a defender la decencia, la dignidad democrática y España», ha añadido.

«Abramos los ojos, ¿cuánto más tiene que ocurrir?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que «es un privilegio tener la oportunidad de hablar en esta plaza en nombre de tantos. Hacerlo desde este Madrid libre. Nadie es extraño en Madrid. aquí nadie es forastero, aquí se es madrileño de Andalucía, de Cataluña, de Argentina o de Chamberí. Y por eso desde este Madrid siempre se piensa en España. Oímos todos los acentos del español, nuestra lengua oficial».

Ayuso, que ha recibido una clamorosa ovación antes de tomar la palabra, ha añadido que «aquí nada se regala. Aquí se ganan las cosas con esfuerzo, excelencia, calidad. Peleando cada día. Y por eso desde Madrid se exige lo mismo a la política, a los servicios públicos y a las instituciones». «Cuando la democracia popular suplanta a la liberal, se entra en dictadura. Cuando tres valen más que dos al margen de la ley, se entra en dictadura. que es precisamente lo que quieren dictar», ha continuado. «Abramos los ojos, ¿cuánto más tiene que ocurrir? Esto es lo que mantiene a Maduro en las urnas, por cierto, con Zapatero y con este Gobierno en las urnas», ha señalado la presidenta de Madrid mientras los manifestantes gritan «Pedro Sánchez, dimisión»

«La mafia, cuanto más acorralada, más peligrosa»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha hablado de «100.000 personas» ha sido el primero en intervenir. «Esta es la España real, la España que dice no nos resignamos, que vamos a seguir luchando y volver a la España constitucional del 78. Esa es la España que estáis hoy aquí, muchas gracias por abarrotar las calles de Madrid. Venimos de toda España a dar un mensaje, y es que no nos rendimos».

«¿Por qué decimos que son mafia? Porque en ese edificio de ahí, en la Torre de Madrid, Jésica tenía su nido de amor con Ábalos pagado por todos vosotros» «Queremos desalojar a la mafia lo antes posible y recuperar nuestra democracia y nuestro estado de derecho», ha señalado. «Frente a Begoña queremos honestidad, frente a su hermano, igualdad y frente a Pedro Sánchez, queremos democracia. Y eso es lo que estamos diciendo hoy aquí», ha añadido antes de finalizar: «No vienen tiempos fáciles, no vienen tiempos sencillos. La mafia, cuanto más acorralada, más peligrosa. Cuanto más pequeña, más daño va a querer hacer. Cuanto más cerca del final se vea, más va a querer hacernos sufrir. .

En las calles se han podido ver cientos de banderas de España, muchas autonómicas y decenas de pancartas pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno. «Derecha unida para echar a Sánchez», «Sánchez pinocho», «Feijóo líbranos de este mal» son algunos de los mensajes que se pueden ver entre los manifestantes.

La plana mayor del PP ha acudido a la concentración y tras el escenario, se sentarán los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar junto a la mayoría de la dirección nacional del partido, encabezada por Borja Semper (portavoz nacional) junto a la secretaria general, Cuca Gamarra y los portavoces en el Congreso y Senado, Miguel Tellado y Alicia García, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons y la secretaria general del EPP, Dolors Montserrat.

El PP mantiene las filas prietas, aunque el excesivo protagonismo de Isabel Díaz Ayuso opacó la estrategia coordinada que debían desplegar los barones del partido en Barcelona, con una petición unánime de elecciones generales, los populares no van a dejar que las críticas del Gobierno o del resto de partidos empañen su plan de propiciar una moción de censura ciudadana contra Pedro Sánchez.