Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
«Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?», publica la ministra de Sanidad en X
Miguel G. Casallo
Martes, 4 de noviembre 2025, 18:47
El senador del Partido Popular Javier Arenas ha generado polémica tras ser grabado vapeando en plena sesión del Senado, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, realizaba su intervención.
El vídeo, difundido por la propia ministra a través de su cuenta de X, muestra al veterano político inhalando de un cigarrillo electrónico. Al percatarse de que una compañera de la bancada popular le advierte de que está siendo grabado, Arenas intenta disimular, tapándose la boca y mirando nerviosamente a su alrededor.
García acompañó la publicación con un mensaje crítico dirigido directamente a Arenas: «Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?», escribió la ministra. En un tono irónico, añadió: «Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria».
Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?— Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 4, 2025
Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria. pic.twitter.com/GfRnMdhGS8
A su salida del hemiciclo, la ministra de Sanidad calificó como «absolutamente insólito» que el número dos del Partido Popular en el Senado vapease durante su intervención, justo mientras ella respondía a una pregunta formulada por el propio grupo parlamentario popular.
Lo irónico es que Arenas fue sorprendido fumando un cigarrillo electrónico justo detrás de la ministra que lidera una reforma antitabaco. La iniciativa del Ministerio de Sanidad pretende ampliar los espacios libres de humo e igualar las restricciones del vapeo a las del tabaco tradicional. La propuesta, que aún se encuentra en fase de tramitación, busca incluir terrazas, playas, vehículos privados con menores y otros espacios públicos en la lista de zonas libres de humo.
Publicidad
- 1 Un muerto y seis heridos, uno de ellos muy grave, en un accidente en el límite entre La Rioja y Burgos
- 2 Un herido al salirse con su coche de una carretera de Burgos
- 3 El pueblo de Burgos que representa a Castilla y León en el famoso concurso de Ferrero Rocher
- 4 Los dos hermanos con raíces de Burgos que están entre los 100 españoles más ricos
- 5 El Monasterio de San Juan, pendiente de la colocación del pavimento tras la espantada de la empresa
- 6 Inauguran en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy que impulsa la sostenibilidad industrial
- 7 Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos
- 8 El desmantelamiento de Garoña entra en una fase clave con la retirada de materiales del edificio de la turbina
- 9 Detenidas cuatro personas por estafar en Burgos a otras tres al ofrecerles móviles gratis
- 10 El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos
-
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad