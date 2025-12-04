Montero admite que los plazos del PSOE para resolver expedientes por acoso sexual son «excesivamente largos» La vicesecretaria general dice que conocía la denuncia presentada por la militante socialista contra el líder del partido en Torremolinos, aunque no el contenido de la misma

Antonio M. Romero Málaga Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:32 | Actualizado 21:56h. Comenta Compartir

María Jesús Montero ha admitido esta tarde en Málaga que los plazos del PSOE para resolver internamente las denuncias por presuntos casos de acoso sexual son «excesivamente largos» y el partido debería ser «más ágil». Así se ha pronunciado a preguntas de este periódico después de que la dirección federal del partido conociera desde junio la acusación presentada por una militante socialista contra el líder de la formación en Torremolinos, concejal y diputado provincial, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual y que ante la falta de respuesta por parte del partido decidió llevar el caso ante la Fiscalía.

«Creo que tenemos que mejorar los procedimientos para que sean más ágiles y para que permitan que la víctima se sienta acompañada durante todo este proceso. Por supuesto tomamos nota porque algo tan íntimo, tan humillante, como las cuestiones que se han conocido y se han sabido requieren de una mayor celeridad y, sobre todo, de un mejor acompañamiento a todas las víctimas», ha recalcado Montero.

Tras participar en la entrega de los premios que con motivo del 4-D concede la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia que preside Rafael Escuredo, la vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces ha sostenido que estos casos «impactan» en el partido porque «la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a las mujeres y la lucha contra la violencia es una prioridad del PSOE« y por ello ha reiterado que «nos alarman que los tiempos sean muy largos o que se provoquen determinadas situaciones donde las víctimas se sientan indefensas».

Reproche a otros partidos

María Jesús Montero ha defendido que el PSOE, tras recibir la denuncia, puso en marcha el procedimiento interno con los correspondientes contactos con las partes, las citaciones y la labor de recabar información para esclarecer los hechos aunque ha incidido en se deben mejorar esos protocolos y ha contrapuesto las actuaciones de los socialistas a otros partidos «que no tienen protocolos y nunca hacen nada cuando encuentran una situación similar a la que nosotros nos hemos enfrentado».

Montero ha admitido que conocía la denuncia presentada por la militante de Torremolinos aunque no su contenido ya que el protocolo de este tipo de casos tiene «una intimidad que hay que respetarla» y ha añadido que una vez que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias contra Navarro se ha pedido la suspensión de militancia y se le ha exigido, como ya ha hecho el PSOE provincial, que entregue sus actas como concejal en Torremolinos y en la Diputación Provincial.

Destaca que se ha pedido la suspensión de militancia de Navarro y que deje sus actas como concejal y diputado provincial

«Espero no sólo que se termine el proceso interno que ya se inició para esclarecer las circunstancias de esa denuncia sino que también la Fiscalía pueda obtener toda la información que permita llegar al final», ha añadido.

Al hilo de una pregunta sobre si se había protegido a Francisco Salazar, el exasesor de Pedro Sánchez que tuvo que dejar el cargo tras varias denuncias por presunto acoso sexual, Montero ha asegurado que en el PSOE se protege a las víctimas que son a «quienes tenemos que proteger, ser empáticos y ponernos en su lugar».

«Sobre todo sabe acompañarlas en procesos que son muy dolorosos para las mujeres porque tener que comunicar, dar testimonio de 'wasaps', de frases que son humillantes, vejatorias, que duelen incluso cuando las repite, esa es la prioridad del PSOE. Eso es lo que pretendemos hacer y vista esa situación que trasladan las víctimas tenemos que acelerar los procedimientos y sobre todo acompañar de una forma más eficaz para que ellas se sienta arropadas por nuestro partido», ha apostillado.