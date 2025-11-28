BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 28 de noviembre
La princesa Leonor, junto a sus compañeros. R. C.

La princesa Leonor culmina tres días de entrenamiento en escenarios hostiles

Ha sido un ejercicio que eleva la formación al siguiente nivel y que ha contado con el apoyo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y del Ala 49

C. P. S.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

La princesa Leonor ha participado durante tres días en un ejercicio de supervivencia, evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles. Unos ejercicios que elevan la formación al siguiente nivel de su preparación y que están enmarcados en la formación militar que la princesa está realizando en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

Un «entrenamiento realista» que, según ha publicado el Ejército del Aire y del Espacio en su perfil de X, ha contado con el apoyo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y del Ala 49, especializado en transporte aéreo, misiones de búsqueda y rescate y apoyo en situaciones de emergencia.

La Princesa, que ingresó en la Academia en septiembre como alférez y alumna de 4º curso tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada, ha realizado estos ejercicios junto a sus compañeros, tal y como se puede observar en las fotografías compartidas en las redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ajuste de cuentas por drogas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos
  2. 2 Testigos del tiroteo en Burgos: «Es algo que nunca esperas ver»
  3. 3 El restaurante de la provincia de Burgos que entra en la Guía Michelin 2026
  4. 4 Herido un joven en una agresión en el centro de Burgos
  5. 5 Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión
  6. 6 Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos
  7. 7 Las monjas cismáticas de Belorado vuelven a impedir que se lleven a las mayores del monasterio de Orduña
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  9. 9 Pucheras al fuego, la tradición gastronómica que convierte a un pueblo de Burgos en capital del sabor en Las Merindades
  10. 10 Las monjas cismáticas de Belorado en el calabozo: «Que te hagan la foto con la regla detrás%u2026no imaginas que te va a pasar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La princesa Leonor culmina tres días de entrenamiento en escenarios hostiles

La princesa Leonor culmina tres días de entrenamiento en escenarios hostiles