Pedro Sánchez abandona este miércoles el Congreso. EP

El PSOE cae pero mantiene 10 puntos de ventaja sobre el PP, según el CIS

Los populares recuperan el 2,6% de los votos respecto al barómetro de octubre y logran distanciarse de Vox

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:52

El PSOE cae 2,2 puntos en un mes hasta el 32,6% de los votos, pero sigue manteniendo una amplia ventaja sobre el PP, según el barómetro de Noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los de Alberto Núñez Feijóo obtendrían el 22,4% de los apoyos de celebrarse hoy las elecciones generales y se distancian de Vox 3,6 puntos, pese a la continua subida en intención de voto de la formación de Santiago Abascal que se sitúa en el 18,8% de los sufragios frente al 17,7% de octubre.

Mientras las dos principales fuerzas de la derecha aumentan apoyos, toda la izquierda los pierde. A la caída del PSOE se suman las de Sumar y Podemos. La coalición de Yolanda Díaz pasa del 7,7% de octubre al 7,7%. Podemos también se deja en un mes nueve décimas para quedarse en el 4%.

Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise adscrito a la extrema derecha, pierde en tan solo un mes la mitad del respaldo con el que contaba en el anterior barómetro y en unas generales se quedaría en el 0,6% de los votos.

Por bloques la izquierda se mantiene como opción mayoritaria pese a la caída registrada, principalmente por el impulso que le dan los socialistas. Las fuerzas progresistas (PSOE, Sumar y Podemos) obtendrían en su conjunto un 43,7% en intención de voto frente al 41,8% del bloque de la derecha (PP, Vox y Se Acabó la Fiesta).

