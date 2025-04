Apagón general en España: «¡Qué silencio, parece la pandemia!»

José Antonio Guerrero Madrid Lunes, 28 de abril 2025, 17:17 | Actualizado 17:35h. Comenta Compartir

«Hay un silencio muy extraño, me recuerda a los tiempos de la pandemia cuando se podía escuchar perfectamente el canto de los pájaros». Lo cuenta Isabel, una joven dependienta del centro comercial Arturo Soria Plaza, una de las grandes superficies de Madrid que ha cerrado sus puertas por el apagón eléctrico. Isabel no sabía muy bien si esperar a ver si el problema se solucionaba o irse a su casa. Ante la duda ha tomado una decisión intermedia y se ha ido a dar un paseo por las inmediaciones del centro comercial, en plena calle Arturo Soria, que no es una vía tan céntrica como Gran Vía, Serrano o el Paseo del Prado, pero sí se trata de una de las arterias más transitadas por el tráfico rodado y el peatonal.

«Me sorprende el silencio que nos rodea. Hay coches atascados y un montón de gente caminando por las aceras, pero, pese al caos de los semáforos apagados, no se oye un bocinazo ni un grito ni tampoco ves a nadie hablando por el móvil porque no funcionan, supongo que eso también acrecienta la sensación de silencio», describe la joven.

Unos metros más allá, Rodrigo, un agente de la Policía Local de Madrid desplegado para regular el tráfico rodado y peatonal en los cruces de calles donde los semáforos están apagados, confirma que, pese al caos circulatorio (los cuatro carriles de la calle están atascados y los coches avanzan muy lentamente), los conductores están manteniendo la calma y son «perfectamente» conscientes de lo que está sucediendo sin contribuir a empeorar la situación. «No sé si es por la presencia policial mía y de otros compañeros, pero no escuchas un claxon ni una mala palabra», apunta el agente.

Pese a que los coches atestan los cuatro carriles, el único ruido que se oye es el ulular de las sirenas de las ambulancias de emergencias que se tratan de abrir paso ante las retenciones circulatorias. «Hoy es un día para tirar de paciencia y para estar informado», dice Ángel, un conductor al que pillamos con la ventanilla bajada mientras espera a que Rodrigo le dé paso. «Estoy de lo más entretenido escuchando la radio», cuenta este padre al que ahora mismo solo le preocupa saber si su hija le estará esperando en el colegio. «La recojo todos los días a primera hora de la tarde, pero no puedo contactar con ella porque no hay red de móvil y no sé si me estará esperando o se habrá ido a casa por su cuenta», dice.

Y es que el apagón ha 'silenciado' los móviles y en Arturo Soria, como en el resto de las calles de España afectadas por este episodio sin precedentes, no se ve a nadie con el teléfono pegado en la oreja. «Pero es que además, la gente camina en silencio o va hablando como muy bajito. Es una sensación extraña y sí que recuerda un poco a aquellos días del confinamiento por el covid que podías escuchar el silencio en las ciudades», detalla Estrella, una joven universitaria que hoy no tenía clase por la convocatoria de una jornada de huelga en las universidades públicas de Madrid en protesta por los recortes del gobierno regional.

«Hay filas de coches en los carriles y un montón de gente caminando por las aceras, pero aún así hay una tranquilidad... que es como inquietante, como si fuera una película», concluye la estudiante en este escenario de ciencia ficción hecho realidad.