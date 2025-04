De la sorpresa de Sofía Vergara en Madrid a María José Campanario atrapada en un tren

Joaquina Dueñas Martes, 29 de abril 2025, 16:15 Comenta Compartir

A las 12.33 del mediodía del lunes 28 de abril, la Península Ibérica sufrió un apagón masivo en el que España, Portugal, Andorra y varias áreas de otros países se quedaron sin electricidad y con graves y prolongadas incidencias en las telecomunicaciones. Inmediatamente se pusieron en marcha los servicios de emergencias para salvar a las personas atrapadas en garajes o ascensores, atender las necesidades de personas enfermas dependientes de dispositivos eléctricos, reforzar la seguridad en comercios y otros establecimientos que se habían quedado sin alarmas o rescatar a las miles de personas que se habían quedado varadas en los trenes.

Al volver la electricidad y reestablecerse el servicio de telecomunicaciones, hemos conocido cómo han vivido los famosos esas horas de tensión. María José Campanario ha sido una de los miles de usuarios atrapados en un tren. «Parados en un AVE en medio de la nada esperando a que se restablezca la electricidad desde hace once horas», ha contado. «Desde las diez de la mañana en el tren. Por fin hemos llegado ahora mismo. Un día para olvidar. Gracias de corazón a todos los trabajadores del tren que han hecho que todos estuviésemos lo mejor posible a pesar de las circunstancias y que no han parado en todo el día de preguntarnos a todo cómo estábamos y si necesitábamos algo. De diez», ha agradecido pasadas las dos de la madrugada en sus stories de Instagram.

Viggo Mortensen ha sido otro de los pasajeros que no pudo llegar a su destino en tren, al igual que Matías Prats, que, fiel a su profesión, ha relatado para Antena 3 su experiencia. «De repente hemos ido disminuyendo la velocidad hasta quedarnos totalmente parados» ha detallado en un vídeo en el que también ha contado las explicaciones recibidas: «Acaban de informarnos que no llega energía a la catenaria y que de momento nos quedamos aquí».

Ya este martes, Eva González ha vivido en primera persona los problemas en las estaciones. «Santa Justa: a estas horas aún hay mucha gente que ha pasado la noche aquí. Los trenes de momento están suspendidos. La policía me dice que hay bastantes trenes inmovilizados en distintos puntos de las vías. Hasta que no se proceda a su retirada, no se podrá reanudar el servicio», ha contado.

A Sofía Vergara el apagón le ha pillado de visita en España. La actriz internacional llegó hace unos días para entregar a su amiga Eva Longoria el galardón de Honor de los Premios Platino. Para el lunes tenía prevista la presentación de su firma de belleza cuando el grave incidente truncó sus planes pero no su talante. La protagonista de 'Griselda' estaba en la terraza del hotel Four Seasons en Madrid comiendo con su hijo Manolo, su sobrina Claudia Vergara, y varios amigos.

«El día más raro de Madrid. 8 horas y media de apagón, encerrados en una terraza, pero con mi gente favorita. Por desgracia, tuvimos que cancelar el precioso evento de Toty que habíamos preparado en el increíble @fsmadrid para toda la prensa e influencers, ¡¡¡pero volveré pronto!!!», ha escrito en sus redes sociales, «feliz» de haber podido disfrutar de tan buena compañía y de la gastronomía española a pesar de los inconvenientes, como atestiguan las fotografías en las que aparece sonriente y degustando jamón o sangría.

Mucho más angustiada ha estado Anabel Pantoja a pesar de que ha sido una de las afortunadas ya que el lunes estaba en Canarias. «No sé quién me verá ahora en Instagram porque se acaba de caer todo. Aquí, en Canarias y Baleares, gracias a Dios no, como Ceuta y Melilla, pero en la península están sin nada», ha comenzado. «Mi madre me ha llamado superasustada, no sé cómo me ha podido llamar. Vosotros no podéis ver la tele porque no tenéis electricidad, pero yo estoy viendo las noticias y es increíble lo que se ha parado el mundo», ha añadido muy preocupada. «¿Si esto se alarga unos días qué pasaría? Las empresas y demás... Sí, al final saldrían adelante, pero somos muy dependientes de la electricidad, de Internet...», ha reflexionado.

Disfrutando de los hijos

Además, ha querido dedicar un mensaje a su pareja y padre de su hija, en la península por motivos laborales: «Como me gustaría que estuvieras aquí con nosotros. Hoy sin poder hablar contigo lo normal, ni hacer videollamadas, te das cuenta de lo jodido que es esto de la tecnología. Pero si no fuera por ella...», le ha escrito.

También ha habido quien ha hecho de la desgracia virtud y ha aprovechado para desconectar. «Ni tan mal el detox», ha publicado Sara Carbonero acompañando la fotografía de uno de sus hijos leyendo.

Jessica Bueno ha sido otra de las famosas que ha aprovechado para disfrutar de sus niños: «Hemos pasado la tarde jugando al Cluedo... La luz ha vuelto por aquí pero la partida está interesante. Tengo que admitir que me he asustado mucho pero me he relajado con ellos», ha subrayado.

Precisamente con sus hijos y su marido, Rudy Fernández, ha terminado el día la modelo Helen Lindes que ha vivido momentos de nervios en el centro de Madrid. «El apagón me ha pillado en plena calle Serrano y ha sido abrumador ver el centro de Madrid totalmente colapsado. De repente los semáforos han dejado de funcionar, todo el mundo se ha echado a la calle y he intentado llamar a mi marido para ver si solo era allí o en nuestra casa también», ha relatado. Una comunicación, que tal como ha informado más tarde, «ha sido imposible». «He tardado cinco horas en llegar a casa desde el centro, que normalmente tardo 25 minutos», ha descrito, para terminar su relato feliz: «Ya estamos todos en casa y solo ha sido un susto». Quizás la frase más repetida este martes 29 de abril, cuando el país ha ido recobrando poco a poco la normalidad y las familias, famosas y no, han podido volver a comunicarse para comprobar que todos estaban bien.