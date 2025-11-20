BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El fiscal general del Estado en una visita a León. Campillo

El Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ordena a García Ortiz a indemnizar con 10.000 euros al novio de Ayuso, González Amador

L.N

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

El tribunal,formado por siete magistrados de mayoría consevadora, ha adelantado su fallo este jueves, tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

La decisión no ha sido unánime, ya que cuenta con el voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. De hecho, esta última era la ponente de la sentencia, pero finalmente ha asumido su redacción el presidente de la Sala de lo Penal del TS, que también presidió el tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

El fallo ha sido comunicado a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique la sentencia, que se conocerá posteriormente. Aún no está redactada.

