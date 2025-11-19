BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su entrada a su domicilio en junio. EFE

El Supremo pone en libertad a Cerdán tras casi cinco meses en prisión provisional por el 'caso Koldo'

Le impone las mismas medidas cautelares que a Ábalos y Koldo: prohibición de salir del país y firma quincenal en sede judicial

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

El Tribunal Supremo (TS) ha puesto en libertad al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras casi cinco meses en prisión provisional por su presunto papel principal en la trama de amaño de obra pública del 'caso Koldo', pero ha le ha fijado medidas cautelares -prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y firma quincenal en sede judicial- por «la persistencia y robustecimiento de los consistentes indicios de comisión de hechos delictivos» que hay en su contra.

El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha adoptado esta decisión al considerar «seriamente» mitigado el riesgo de destrucción de pruebas que fundamentó la orden de prisión sin fianza que dictó el pasado 30 de junio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Desde entonces, estaba en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

En un auto dictado este mismo miércoles, el instructor señala que el riesgo de que Cerdán pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes se ha «mitigado» después de que los investigadores hayan logrado «obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, --ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes--, y con las que ya se cuenta».

Puente sostiene que «el resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación«.

La investigación «robustece» los indicios

El magistrado considera que la existencia de esos «consistentes indicios» de que Cerdán pudiera haber cometido los delitos que se le atribuyen «no justifica por sí mismo el mantenimiento de la prisión provisional, incluso cuando, como sucede en este caso, el progreso de la investigación no haya hecho más que confirmar y robustecer dichos indicios».

En este sentido, explica que para mantener la prisión provisional la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere que exista «riesgo de fuga, o de destrucción u ocultación de pruebas, o de reiteración delictiva». El magistrado descarta este último punto, toda vez que Cerdán no ostenta en la actualidad cargo público alguno, ni tampoco conserva relación orgánica de dirección con el partido político del que fuera, en su día, Secretario de Organización.

Según el magistrado, «no se identifica tampoco la presencia de un riesgo cierto y acusado de fuga o posible sustracción a la acción de la justicia que, aunque nunca pueda ser descartado de forma completa o absoluta, puede en este momento tratar de conjurarse con la adopción de medidas cautelares diversas y, por descontado, menos restrictivas de la libertad personal».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una simpática aparición en el río Vena sorprende a los vecinos en pleno centro de Burgos
  2. 2 Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína
  3. 3 Protestas en tres institutos de Burgos por la falta de personal administrativo en Educación
  4. 4 Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo
  5. 5 Las condiciones para alquilar el bar de las piscinas de un pueblo de Burgos con 1.800 habitantes
  6. 6 Tres kilómetros, por siete millones: licitado el arreglo de un tramo muy deteriorado de la N-234 en Burgos
  7. 7 Siete millones de euros impulsarán un vivero de empresas en el Parque Tecnológico de Burgos
  8. 8 La calle más irreverente de Burgos que honra a los muertos
  9. 9 Burgos asume el entierro en una década de 66 personas sin recursos
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 18 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El Supremo pone en libertad a Cerdán tras casi cinco meses en prisión provisional por el 'caso Koldo'

El Supremo pone en libertad a Cerdán tras casi cinco meses en prisión provisional por el &#039;caso Koldo&#039;