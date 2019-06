Valls: «No voy a construir un partido, pero ayudaré a unir al constitucionalismo» Manuel Valls durante la rueda de prensa. / AFP El dirigente francés carga contra Ciudadanos por su apuesta por el 'cuanto peor, mejor' CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 19 junio 2019, 12:38

El concejal de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha roto este miércoles por la mañana su silencio para cargar contra Ciudadanos, tras la ruptura anunciada por la formación naranja el lunes pasado, y para afirmar que no está entre sus planes «construir un nuevo partido», aunque Valls ha llamado al constitucionalismo a darse un tiempo de reflexión y de debate para armar una nueva estrategia. «El constitucionalismo necesita una puesta al día», ha dicho. «Estoy comprometido con esta misión», ha señalado. Pero a la pregunta de si impulsará una nueva formación, lo niega, aunque sí admite que está dispuesto a «ayudar» para «unir» el espacio no independentista. Dicho de otra forma, su intención no es liderar de nuevo un partido de cara a las próximas elecciones catalanas, previstas para dentro de un año como mucho, aunque sí cree que hay mucha gente en Ciudadanos que ha quedado «huérfana» y existe un espacio de tolerancia y moderación en el mundo no nacionalista. «El constitucionalismo necesita una estrategia de unidad», ha señalado.

Manuel Valls ha gestionado como nadie sus silencios. Habló dos días después de las elecciones municipales, para anunciar su voto sin condiciones a la investidura de Ada Colau, y lo ha vuelto a hacer este miércoles por la mañana, dos semanas después. El lunes, Ciudadanos rompió con el exprimer ministro francés por votar a favor de la reelección de Colau. Este martes quien se desvinculó de la plataforma del dirigente galo fue Celestino Corbacho. Este miércoles por la mañana ha roto su silencio para dar algunas pistas sobre su futuro, ahora que se queda solo con dos concejales después de que irrumpiera en la política barcelonesa con el objetivo de ser alcalde de la ciudad condal.

Valls ha cargado contra Ciudadanos. Ha evitado el enfrentamiento directo contra Albert Rivera, pero sí ha sido muy contundente con la formación naranja. «No recibo lecciones de cómo hacer oposición a los populismos y los nacionalismos», ha asegurado. «La discrepancia era administrable entre nosotros», ha señalado. Aunque ha apuntado que la confianza se empezó a romper tras las elecciones andaluzas. «Se dijo que había un problema personal con Rivera. De ninguna manera: es un problema político y grave», ha expresado.

Las razones de la ruptura ha dicho que hay que buscarlas en que a su juicio Ciudadanos ha optado por una vía política «equivocada y peligrosa». «El cuanto peor, mejor, es una estrategia equivocada y peligrosa que ha dejado huérfanas a las personas que votaron a Inés Arrimadas», ha asegurado. «Ciudadanos era un partido liberal, progresista, europeísta y centrado pero ahora ha pactado de hecho con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea» (Vox), ha criticado. «Es una deriva grave que no comparten sus electores», ha rematado.

«Cuanto peor, peor», ha insistido, tratando de desmontar la estrategia de Ciudadanos y de Rivera. En este punto, ha abogado por que Ciudadanos y el PP faciliten la investidura de Pedro Sánchez. Valls, que se ha comprometido a mantenerse como concejal en Barcelona, ve necesario el pacto entre constitucionalistas para evitar que «España o Navarra, por ejemplo, caigan en manos o dependan del nacionalismo». El dirigente galo ha vuelto a justificar su voto a favor de Colau. Había que elegir, ha dicho. «Colau no es lo mismo que Maragall», ha reiterado. Y ha reclamado a la alcaldesa que retire el lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento. Sobre Corbacho, cree que su decisión es «incomprensible».