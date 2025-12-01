¡Adoramos la navidad!

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:22 Compartir

Con los destellos de diciembre cada vez más cerca, Eva Cuevas, burgalesa reconocida, experta en diseño de interiores, nos cuenta: «ya es hora de empezar a preparar nuestros hogares para la Navidad....». Pero lejos de las guirnaldas estridentes y los colores saturados de siempre, lo que se impone en la temporada 2025-26 es una vuelta a la naturalidad y la calma.

Para Eva Cuevas, la clave está en emplear adornos lo más orgánicos posible: piñas recogidas del campo, ramas secas, hojas y otros elementos vegetales que aporten textura y autenticidad. Esta línea minimalista y ecológica está perfectamente alineada con las tendencias actuales en decoración navideña: se favorecen materiales sostenibles como la madera sin tratar, fibras naturales y elementos reciclados.

En el árbol navideño, los colores vibrantes pasan a un segundo plano

Eva recomienda mantener una paleta monocromática, dominada por tonos neutros: verdes musgo, ocres, cremas o marrones suaves. «Evitar el exceso cromático no solo aporta elegancia, sino que permite que los adornos naturales brillen por sí mismos», explica. Esta tendencia de bajo perfil es cada vez más común, incluso entre celebridades que apuestan por árboles de aspecto silvestre con pocos ornamentos y muchas luces cálidas.

La iluminación juega un papel central en su propuesta

En lugar de bombillas multicolores o efectos demasiado llamativos, Eva apuesta por una luz cálida uniforme. Las guirnaldas LED de tono ámbar o micro luces blancas cálidas crean un ambiente acogedor, íntimo y reconfortante. Este tipo de iluminación, con temperaturas de color entre 2.200 K y 2.700 K, es precisamente la recomendada por especialistas para conseguir un efecto envolvente sin deslumbrar.

Otra de sus sugerencias es evitar la decoración recargada: «menos es más», repite. En lugar de abarrotar el árbol o los rincones con objetos diversos, recomienda centrarse en piezas seleccionadas con cuidado, incluso si se trata de bolas de vidrio soplado, coronas orgánicas hechas con eucalipto y ramas secas, o detalles artesanales que aporten una conexión emocional.

Para la mesa navideña, arreglos sencillos pero con carácter: usar bandejas decorativas donde colocar esponja floral humedecida, ramas de pino, piñas y guirnaldas de luz cálida. Debajo de este arreglo, se puede incluir velas de cera vegetal o LED para reforzar la atmósfera serena y sofisticada.

En cuanto a la sostenibilidad, nos centraremos en reutilizar adornos, optar por ramas y piñas de temporadas pasadas, emplear textiles duraderos y naturales como el lino o el yute, y guardar cada pieza con cuidado para que vuelva año tras año.

Eva Cuevas nos anima a planificar con antelación. Siguiendo sus pasos, no solo conseguiremos una decoración elegante y coherente, sino también un ambiente cálido, íntimo y respetuoso con el entorno. En estas fechas, la magia no está en la abundancia en decoración, sino en la belleza sencilla y en la armonía con la naturaleza.

