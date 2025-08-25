Agenda tu revisión dental para la vuelta de vacaciones

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:54 Compartir

Las vacaciones son el momento perfecto para desconectar, descansar y recargar energías. Sin embargo, esa pausa tan esperada en nuestras rutinas puede llevarnos también a descuidar hábitos fundamentales como la higiene bucal. Cambiamos horarios, viajamos, comemos fuera con más frecuencia… y muchas veces relegamos el cuidado de nuestra boca a un segundo plano. Pero la salud dental no entiende de temporadas, y seguir cuidándola, incluso durante el verano, es esencial para evitar sorpresas desagradables al final del descanso.

Durante estos días de ocio, solemos consumir alimentos y bebidas que no forman parte de nuestra dieta habitual: helados, refrescos azucarados, cócteles, snacks... Todos ellos pueden afectar negativamente a nuestros dientes y encías si no mantenemos una higiene constante. Por eso, aunque estemos fuera de casa o de viaje, no debemos dejar de lado el cepillado tras cada comida y el uso de hilo dental.

Una forma práctica de seguir cuidando tu boca durante las vacaciones es llevar siempre un pequeño kit de higiene oral contigo. Incluye un cepillo de viaje, pasta dental y seda o cepillos interdentales. Si no puedes cepillarte en un momento puntual, beber agua en abundancia o masticar chicle sin azúcarte ayudará a estimular la saliva y reducir la acumulación de restos de comida.

Además, el calor y la exposición solar también afectan a nuestra salud bucodental. Hidratarse bien es fundamental para evitar la sequedad bucal, que puede aumentar el riesgo de infecciones. Y no olvides proteger los labios con un bálsamo labial con protección solar, especialmente si vas a pasar muchas horas al aire libre.

Otro aspecto a tener en cuenta son los cambios bruscos de temperatura en los alimentos y bebidas, como los granizados o los helados. Estos pueden acentuar la sensibilidad dental. Para aliviar posibles molestias, conviene cepillar con suavidad tras su consumo y evitar productos muy fríos si se nota dolor.

Si estás en tratamiento dental, como el uso de férulas o retenedores, no interrumpas su uso durante las vacaciones. Una pausa de unas semanas puede afectar los progresos logrados. Asegúrate de incluir estos elementos en tu equipaje y sigue utilizándolos con normalidad.

Y, muy importante: planifica tu revisión dental para después del verano. Aunque mantengas buenos hábitos, el verano puede pasar factura a tu boca. Una revisión a la vuelta permite detectar a tiempo caries incipientes, problemas de encías o desgastes que hayan podido pasar desapercibidos. Volver a la rutina con una sonrisa sana es la mejor forma de empezar la nueva temporada con buen pie...¡y mejor sonrisa!

SONRISALUD Web: www.sonrisalud.es

Direccion 1: Calle Alejandro Yagüe, 9, 09007 Burgos (Gamonal). atencionpaciente.bu@sonrisalud.es

Dirección 2: Calle Miranda 17, 09002 Burgos 947 26 64 13 atencionpaciente.cbu@sonrisalud.es

Teléfonos: 947 21 08 74 y 947 26 64 13

Horarios: De lunes a viernes de 10h a 14h y de 15h a 20h.

Las vacaciones no son excusa para descuidar tu salud oral. Con pequeños gestos y algo de previsión, puedes disfrutar del verano sin poner en riesgo tu sonrisa. Y al regresar, recuerda: una visita a tu dentista de confianza es el mejor cierre para unas vacaciones inolvidables.

¡Cuídate también en verano y mantén tu mejor sonrisa todo el año con clínicas Sonrisalud!

