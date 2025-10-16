Algorithmics Burgos, el presente digital que cumple su primer aniversario en nuestra ciudad

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:28 | Actualizado 17:44h. Compartir

¿Te imaginas un lugar donde los niños y jóvenes no solo aprenden a programar, sino que también desarrollan habilidades clave para su futuro personal y profesional? Ese lugar existe y está en Burgos. Algorithmics, la academia internacional de programación para niños y adolescentes, ha abierto sus puertas en Calle Vitoria 43, justo al lado de la Delegación de Hacienda, y está revolucionando la forma de aprender tecnología en Burgos.

A través de la metodología STEAM, los alumnos se adentran en el mundo de la programación y los proyectos digitales desde edades tempranas, desarrollando competencias altamente valoradas en el presente y aún más necesarias en un futuro cada vez más próximo.

En cada curso y proyecto se estimula el pensamiento lógico, el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas. Los errores se valoran como parte del proceso de aprendizaje y se convierten en herramientas para crecer. Además, los contenidos están diseñados para mejorar el rendimiento académico, especialmente en asignaturas como matemáticas, ciencia y tecnología.

Uno de los grandes diferenciales de Algorithmics es su enfoque formativo a largo plazo. Los cursos están estructurados para acompañar al alumno desde la infancia hasta la etapa preuniversitaria, con programas que se complementan entre sí. También cuentan con un programa específico de matemáticas, donde al refuerzo en esas competencias se le complementa el trabajo específico con la lógica, pero con el enfoque lúdico característico de Algorithmics, y que así, posteriormente se comprenda mejor el fundamento de la programación.

De entre su oferta encontramos cursos de programación de videojuegos Roblox y Unity, programación visual, diseño gráfico, diseño web…entre otros muchos cursos. Este año como novedad también hay curso para diseñar videojuegos con Unreal Engine, así como para dominar la Inteligencia Artificial.

Web: https://algorithmics-burgos.info

Dirección: Calle Vitoria 43, Burgos.

Teléfono: 603 94 32 47

Su equipo lo forman profesionales de programación, diseño e ingeniería, apasionados por la enseñanza y las clases tienen un enfoque personalizado, con grupos reducidos de máximo 12 alumn@s, además, e puede elegir entre formato presencial u online. No se requiere experiencia ni conocimiento previo, ya que los contenidos se adaptan a todos los niveles.

¿Quieres conocer más? ¡Estás invitado a una clase gratuita de prueba! Descubre de primera mano cómo tus hijos pueden convertirse en los protagonistas del futuro digital.

Visítales en Calle Vitoria 43, Burgos, y ábrele la puerta al mundo de la programación.

