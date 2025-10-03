Añana, tierra de castillos y torres con historia

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:46 Compartir

Cada piedra guarda secretos, leyendas y episodios que forjaron el carácter de esta tierra, los valles de Araba/Álava. Todos los domingos de octubre, a las 11:30 h., te proponemos visitas guiadas con las que conocer a fondo el legado histórico y los paisajes de la comarca, y poder disfrutar de los tesoros que esconden los lugares emblemáticos de: el Castillo de Ocio Portilla, la Torre de los Condes de Orgaz, la Casa-Torre de Urbina-Basabe o la Torre Palacio de los Varona.

Más de un centenar de personas ha disfrutado ya de estas visitas, que cuentan con personal guía especializado que ofrece información detallada, curiosidades y leyendas acerca de la historia y arquitectura de estas edificaciones.

Durante las visitas, organizadas por la Cuadrilla de Añana, en colaboración con el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos de Kuartango, Lantarón, Valdegobia/Gaubea y Zambrana, podrás conocer el patrimonio cultural de la comarca mediante las visitas a un conjunto de torres que representan la diversidad y la importancia estratégica que tuvo Añana a lo largo de la historia.

Castillo de Portilla (Portilla, Zambrana)

Ubicado en una atalaya natural, de extraordinarias vistas, alberga una destacada villa defensiva del siglo XI. Construido por el monarca navarro Sancho III el Mayor, fue un importante enclave defensivo con un imponente castillo roquero y grandes murallas.

Ampliar

Su núcleo urbano intramuros ilustra la estructura social feudal a través de su castillo, iglesia y caserío. ¿Sabías que el castillo que aparece en el escudo de Araba es el de Portilla? Esta visita no es apta para personas con movilidad reducida.

Inscríbete para visitar el Castillo en: https://forms.gle/xzULQoGzQnTAAP8MA

Torre Palacio de los Condes de Orgaz (Fontecha, Lantarón)

Este conjunto arquitectónico consigue provocarte un impacto visual con la grandiosa torre de 25 m. de altura, construida en el siglo XIV en sillería. A la torre se le suma un palacio y un sector de muralla.

Ampliar

Que se pueda observar como si permaneciera intacta desde hace siglos es obra de la Escuela Micaela Portilla, el Centro de Formación-Empleo promovido por la Cuadrilla de Añana. Fue clave en la ruta comercial de la lana castellana y de la sal de Salinas de Añana. No apto para movilidad reducida.

Inscríbete para visitar torre Palacio en: https://forms.gle/4CpxnWedKMgVaG3R9

Casa torre de Urbina Basabe (Valle de Kuartango, Kuartango)

Durante la Edad Media fue un complejo religioso, defensivo y doméstico desde el que se administró y controló el centro del valle de Kuartango.

Ampliar

En el interior existe actualmente una pequeña exposición sobre la Batalla de Andagoste, un conflicto bélico que enfrentó al ejército romano y a los indígenas del valle en torno al año 38 a.C.

Inscripciones para visitar la Casa Torre en: https://forms.gle/wHeAGaR1ZQ5amLxt8

Torre-Palacio de los Varona (Villanañe, Valdegovía)

Un conjunto defensivo con barbacana, saeteras y foso, ejemplo de solidez y fuerza. La leyenda del siglo XI, relata que en la casa vivía una mujer llamada María Pérez junto a sus dos hermanos. Cuando los hombres fueron a luchar a la guerra liderada por Castilla y Aragón, María, ante todo pronóstico, les siguió e incluso llegó a derrotar ella sola a Alfonso I 'El Batallador'.

Tal fue su valentía que fue bautizada como 'varona' lo que da nombre a este linaje y a su fortaleza. Uno de los conjuntos de papeles pintados más importantes y singulares del País Vasco, es el que decora los muros de las salas nobles del palacio.

Inscripciones para visitar la Torre Palacio de los Varona en: https://forms.gle/vKgexHMSYKtLM8CD9

Toda la información a través de la web de Añana Turismo https://ananaturismo.com/anana-tierra-de-castillos-y-torres-con-historia/ o escribiendo al teléfono 688 851 543. El precio: 2 euros por persona (los menores de 8 años, gratis).

Temas

historia

Álava

Valdegovía

Zambrana

Añana