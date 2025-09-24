30 años formando en inglés con excelencia en Burgos

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:55 Compartir

Este año, la academia de inglés INTERIDIOMAS celebra su 30º aniversario como uno de los centros de formación lingüística más reconocidos en Burgos. Desde su fundación, ha acompañado a cientos de alumnos en su camino hacia el dominio del idioma inglés, ayudándoles a alcanzar sus metas académicas, profesionales y personales.

INTERIDIOMAS no es simplemente una academia de inglés: es un Centro Colaborador de la Universidad de Cambridge(ES031) para la administración de sus prestigiosos exámenes oficiales, tanto en Burgos como en Soria y Aranda de Duero. Este reconocimiento posiciona a la academia como un referente en la preparación y certificación de los distintos niveles del idioma, a través de unos exámenes altamente valorados en todo el mundo, imprescindibles para el acceso a estudios superiores, becas internacionales y puestos de trabajo cualificados.

Formación enfocada a resultados reales

Como Centro Preparador Oficial de los Exámenes de Cambridge, INTERIDIOMAS estructura sus clases con un enfoque claramente orientado a la preparación específica de estas pruebas. Las sesiones cubren de manera equilibrada todas las competencias lingüísticas requeridas: expresión oral, gramática, comprensión auditiva y expresión escrita. Esta metodología asegura que los alumnos no solo aprendan inglés, sino que estén capacitados para demostrarlo formalmente a través de una certificación.

La academia ofrece clases para niños, adolescentes y adultos, con una amplia variedad de horarios tanto de mañana como de tarde. Las opciones de dos o tres horas semanales permiten a los estudiantes adaptar su aprendizaje a su ritmo y disponibilidad. Para los más jóvenes, se entregan informes trimestrales, y se mantiene un contacto fluido entre el profesorado y las familias, reforzando así el seguimiento y la evolución del alumnado.

Los niveles que se imparten van desde los más básicos para niños (Young Learners), hasta los más avanzados: PET (B1), FIRST (B2), ADVANCED (C1) y PROFICIENCY (C2). A lo largo del curso, los estudiantes realizan pruebas periódicas que permiten evaluar su progreso en cada competencia y orientarles sobre cuándo están realmente preparados para presentarse al examen oficial.

Más que clases: asesoramiento y preparación sin coste adicional

Uno de los errores más comunes que enfrentan los aspirantes a estos exámenes es el desconocimiento del formato y nivel de exigencia de las pruebas. Por ello, INTERIDIOMAS considera fundamental que los alumnos cuenten con el asesoramiento profesional adecuado antes de inscribirse, para evitar frustraciones y aumentar las probabilidades de éxito.

INTERIDIOMAS Web: www.interidiomas.eu

Dirección: Calle Vitoria, 17, 1º, 09004 Burgos

Teléfono: 947 25 04 54

Con este mismo espíritu de apoyo, desde el mes de mayo hasta la fecha de los exámenes en junio, la academia ofrece clases adicionales gratuitas para los niveles FIRST (B2) y ADVANCED (C1). Esta iniciativa, altamente valorada por alumnos y familias, permite reforzar contenidos clave y mejorar la confianza antes del examen.

Cursos intensivos de verano

Durante los meses estivales, INTERIDIOMAS organiza sus ya consolidados cursos intensivos de verano, enfocados exclusivamente en la práctica y preparación de los Exámenes de Cambridge. Estos cursos, de 40 horas mensuales, ayudan a los estudiantes a familiarizarse con el formato del examen, mejorar técnicas de lectura y escritura, corregir errores comunes y aumentar su rendimiento en cada sección de la prueba.

Curso 2025/2026: inicio, fechas y descuentos

El próximo curso académico 2025/26 comenzará el 6 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 12 de junio de 2026. Además, la academia ofrece descuentos especiales en determinados casos, los cuales pueden ser consultados directamente en la secretaría del centro.

Con tres décadas de experiencia, un equipo docente comprometido y una clara orientación a resultados, INTERIDIOMAS continúa siendo un pilar fundamental en la enseñanza del inglés en Burgos. Una opción segura, profesional y eficaz para quienes desean certificar su nivel de inglés con garantías.

