Balnea celebra su 13º aniversario con gratitud y buen ambiente

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:58 Compartir

En Balnea, el centro estético-sanitario y de masajes de la calle Molinillo 18, en Burgos, cada aniversario es una celebración del cariño de sus clientes y del recorrido que lleva en el barrio. Este 10 de septiembre, Balnea conmemoró su 13º aniversario en sus actuales instalaciones, aunque la familia que lo dirige suma más de 20 años ofreciendo cuidado integral, desde sus primeros comienzos en un pequeño local en calle San Pedro Cardeña y antes aún en un humilde cuartito de peluquería.

Una celebración pensada para compartir

La jornada combinó gratitud y diversión. Durante la jornada de puertas abiertas, los visitantes pudieron participar en talleres de relajación, meditación, aromaterapia y conocer de cerca las técnicas estéticas que se aplican en el centro, tanto faciales como corporales. Además, se invitó a los asistentes a brindar y compartir un momento de cercanía con el equipo de Balnea, consolidando así ese ambiente de alegría y buen rollo que caracteriza al centro.

Una de las actividades más destacadas fue el mandala de aniversario: cada invitado coloreó su mandala, que luego participó en un sorteo de masajes holísticos o metamórficos. Posteriormente, estos mandalas se incorporan a los pasillos de Balnea, llevando consigo la energía de los visitantes durante todo el año.

Ampliar

Gratitud y continuidad

Para Ana Isabel Núñez Palacín, que encabeza la dirección de Balnea, cada aniversario es también un momento de reflexión y agradecimiento. «Después de tantos años, superar los retos y seguir ofreciendo cuidado integral, mimo y profesionalidad nos llena de plenitud. Es nuestra forma de devolver a los clientes todo lo que nos han dado», explican desde el centro.

Ampliar

El aniversario refuerza la filosofía de Balnea: un espacio donde cada detalle, desde la atención al cliente hasta los talleres y la decoración, transmite calma, cercanía y bienestar. Un lugar en el que la tradición, la experiencia y la dedicación se encuentran para ofrecer a cada visitante una experiencia única de calma, cercanía e incluso una cierta magia.

Temas

Belleza

Burgos