BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ESPECIAL BELLEZA-BIENESTAR

Balnea celebra su 13º aniversario con gratitud y buen ambiente

Una jornada de puertas abiertas llena de calma, talleres y sorpresas

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:58

En Balnea, el centro estético-sanitario y de masajes de la calle Molinillo 18, en Burgos, cada aniversario es una celebración del cariño de sus clientes y del recorrido que lleva en el barrio. Este 10 de septiembre, Balnea conmemoró su 13º aniversario en sus actuales instalaciones, aunque la familia que lo dirige suma más de 20 años ofreciendo cuidado integral, desde sus primeros comienzos en un pequeño local en calle San Pedro Cardeña y antes aún en un humilde cuartito de peluquería.

Una celebración pensada para compartir

La jornada combinó gratitud y diversión. Durante la jornada de puertas abiertas, los visitantes pudieron participar en talleres de relajación, meditación, aromaterapia y conocer de cerca las técnicas estéticas que se aplican en el centro, tanto faciales como corporales. Además, se invitó a los asistentes a brindar y compartir un momento de cercanía con el equipo de Balnea, consolidando así ese ambiente de alegría y buen rollo que caracteriza al centro.

Una de las actividades más destacadas fue el mandala de aniversario: cada invitado coloreó su mandala, que luego participó en un sorteo de masajes holísticos o metamórficos. Posteriormente, estos mandalas se incorporan a los pasillos de Balnea, llevando consigo la energía de los visitantes durante todo el año.

Gratitud y continuidad

Para Ana Isabel Núñez Palacín, que encabeza la dirección de Balnea, cada aniversario es también un momento de reflexión y agradecimiento. «Después de tantos años, superar los retos y seguir ofreciendo cuidado integral, mimo y profesionalidad nos llena de plenitud. Es nuestra forma de devolver a los clientes todo lo que nos han dado», explican desde el centro.

El aniversario refuerza la filosofía de Balnea: un espacio donde cada detalle, desde la atención al cliente hasta los talleres y la decoración, transmite calma, cercanía y bienestar. Un lugar en el que la tradición, la experiencia y la dedicación se encuentran para ofrecer a cada visitante una experiencia única de calma, cercanía e incluso una cierta magia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine
  2. 2 «Nos han llevado a la ruina»: la asociación de Burgos que cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento
  3. 3 Herido un octogenario tras volcar con una carretilla elevadora en Burgos
  4. 4 Detenida en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba
  5. 5 El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7 Herido un ciclista tras una colisión contra un coche en Burgos
  8. 8 Dos detenidos por diez robos con fuerza en vehículos en zonas turísticas de Burgos y Cantabria
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 15 de septiembre
  10. 10 Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Balnea celebra su 13º aniversario con gratitud y buen ambiente

Balnea celebra su 13º aniversario con gratitud y buen ambiente