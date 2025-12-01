Bordados Burgos, la excelencia del bordado en Burgos Experiencia, profesionalidad y un servicio integral de personalización textil en Calle Cervantes 28

En la Calle Cervantes 28 de Burgos, se encuentra Bordados Burgos, un establecimiento referente en el sector de la publicidad y la personalización textil. Con una larga trayectoria y un equipo altamente especializado, esta empresa ha sabido consolidarse gracias a su capacidad para aplicar con calidad la técnica del bordado industrial a todo tipo de prendas y productos, aportando a cada trabajo un sello de distinción y calidad.

Su experiencia es uno de sus principales valores. A lo largo de los años, Bordados Burgos ha perfeccionado sus procesos y técnicas para garantizar resultados impecables. Su conocimiento en personalización les permite asesorar de manera profesional sobre la mejor forma de plasmar un logotipo, teniendo en cuenta las características de cada superficie, prenda o diseño. Esa capacidad de análisis y adaptación convierte cada proyecto en un resultado único y optimizado.

Además, el establecimiento no solo trabaja con su propio catálogo de productos, sino que también admite encargos sobre prendas aportadas por los clientes. Esta flexibilidad, unida a un amplio catálogo de textil promocional y ropa laboral, permite dar respuesta a necesidades muy diversas: desde uniformes de empresa hasta regalos personalizados, pasando por complementos publicitarios o prendas especiales para eventos.

La filosofía de Bordados Burgos se sostiene sobre tres pilares: eficacia, rapidez y calidad

Para la empresa, la imagen corporativa es un elemento fundamental que debe cuidarse al detalle, y por eso pone a disposición de cada cliente un equipo humano comprometido y experimentado. Esa profesionalidad se refleja tanto en su servicio de bordados como en la variedad de métodos de marcaje que ofrecen, como termoimpresión, serigrafía o tampografía, alternativas ideales para distintos tipos de prendas y acabados.

El abanico de servicios es amplio y especializado

En bordados, destacan por su precisión y durabilidad, transformando cada prenda en un artículo exclusivo. El vinilo ofrece una opción perfecta para nombres, números o logotipos con un acabado limpio y llamativo. La impresión digital textil permite trabajar a todo color sobre cualquier tipo de tejido, perfecto para diseños más complejos. También fabrican parches personalizados, adaptados al estilo y formato que requiera el cliente. A ello se suma su catálogo de ropa laboral, siempre personalizado, y opciones especiales para regalos únicos o una cálida zona bebé, con mantas y doudous bordados con el nombre del bebé.

BORDADOS BURGOS Web: www.bordadosburgos.com

Dirección: Calle Cervantes, 28, 09002 Burgos

Teléfono: 947 26 57 88

Bordados Burgos invita a empresas y particulares a ponerse en contacto para solicitar una visita o un presupuesto personalizado.

