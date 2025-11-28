Botanies Vibes Experience: una jornada exclusiva para descubrir la salud real de tu cabello

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:48 Compartir

Botanies Beauty celebrará el próximo 4 de diciembre una edición especial del Botanies Vibes Experience, un evento concebido para profundizar en el cuidado capilar desde un enfoque profesional y totalmente personalizado. La cita contará con la participación de asesores oficiales de la marca Redken, quienes ofrecerán una atención individualizada a cada asistente con el objetivo de analizar, comprender y mejorar la salud del cabello de manera efectiva.

El encuentro tendrá lugar en Botanies Beauty, Av. Derechos Humanos 33 (Burgos), en horario de 11:30 a 17:00 horas, y está diseñado para garantizar una experiencia cercana, profesional y realmente útil para quien necesita obtener respuestas claras sobre las necesidades reales de su melena. Para ello, cada participante dispondrá de 60 minutos de asesoría exclusiva individual, una característica que diferencia este evento de las habituales sesiones rápidas o grupales.

Durante esa media hora de atención personalizada, los expertos realizarán un diagnóstico capilar gratuito, utilizando criterios técnicos para evaluar la estructura, el estado de la fibra, el cuero cabelludo y los hábitos de cuidado. A partir de esta valoración, se ofrecerán recomendaciones precisas y adaptadas a cada tipo de cabello, desde rutinas de mantenimiento hasta propuestas de tratamiento o productos adecuados según los resultados obtenidos. El objetivo es que cada persona pueda comprender qué necesita realmente su cabello y cómo cuidarlo con eficacia.

Además de la asesoría individual, el Botanies Vibes Experience incluirá sorpresas especialmente preparadas para los asistentes, reforzando el carácter exclusivo de la jornada. Todo está pensado para que la jornada sea completa, cercana y orientada a mejorar la salud y apariencia del cabello desde un enfoque profesional.

Solo 10 plazas disponibles

Debido al modelo de atención personalizada, el evento contará únicamente con 10 plazas disponibles, una limitación que responde al compromiso de ofrecer un servicio de calidad y sin prisas. Por esta razón, desde la organización se solicita a quienes deseen participar que confirmen su asistencia indicando la franja horaria preferida dentro del horario establecido.

El Botanies Vibes Experience pretende consolidarse como un punto de encuentro entre profesionales y amantes del cuidado capilar, creando una comunidad interesada en comprender la ciencia detrás del cabello y en conocer soluciones reales. Bajo la filosofía de la marca y del propio centro, el evento apuesta por un asesoramiento honesto, directo y basado en el conocimiento técnico.

Botanies Beauty Fecha: 4 de diciembre

Lugar: Botanies Beauty, Av. Derechos Humanos 33, 09007 Burgos.

Horario: A partir de las 11:30 h hasta las 17:00 h (franja horaria para elegir).

Teléfono: 947 62 99 47

Instagram: @botanies_beauty

Email: info@botaniesbeauty.com

Con esta iniciativa, Botanies Beauty reafirma su compromiso con ofrecer experiencias que combinan formación, bienestar y belleza. Una oportunidad única para quienes buscan mejorar el estado de su cabello con la guía de especialistas y en un ambiente cercano y profesional.

Las personas interesadas ya pueden reservar su plaza y escoger el horario que mejor se adapte a sus necesidades. El equipo de Botanies Beauty espera recibir a cada participante con la dedicación que caracteriza este encuentro y seguir ampliando la comunidad Botanies Vibes, un espacio donde la belleza y el asesoramiento personalizado se dan la mano.

