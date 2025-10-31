Casa por Casa lanza una nueva promoción de viviendas en Burgos

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Encontrar el lugar perfecto para vivir puede ser un desafío lleno de ilusión, pero también de incertidumbre. Por eso, contar con el acompañamiento de profesionales que guíen cada paso del proceso es clave para convertir la búsqueda de vivienda en una experiencia sencilla, segura y satisfactoria. En Burgos, Casa por Casa Inmobiliaria se ha consolidado como una referencia en el sector gracias a su atención personalizada y a su compromiso con la transparencia y la confianza.

Ahora, la inmobiliaria lanza una nueva y esperada promoción: el Edificio Vizcaínos, situado en Villas del Arlanzón, una zona tranquila, rodeada de naturaleza y atravesada por el Camino de Santiago. Esta ubicación ofrece lo mejor de dos mundos: la serenidad del entorno rural y la comodidad de estar a un paso de la ciudad.

Promoción pensada para todos los estilos de vida

El Edificio Vizcaínos contará con 20 viviendas de obra nueva, de las cuales 14 serán de Régimen de Protección y 6 viviendas libres, con precios que oscilan entre los 100.800 y los 179.750 euros. Las viviendas estarán disponibles en diferentes tipologías -de 1, 2 y 3 dormitorios-, todas ellas con garaje, trastero y terrazas.

La obra comenzará a lo largo de 2026 y está prevista su finalización en 2028, con plazos de ejecución definidos y un proceso de venta claro y seguro. Las viviendas destacan por su orientación este-oeste y sur, lo que garantiza luminosidad y eficiencia energética durante todo el año.

Villas del Arlanzón pertenece a Villalbilla de Burgos, una zona en expansión que combina las ventajas de lo rural con la cercanía a la urbe. Ideal para jóvenes que buscan iniciar una nueva etapa o para familias que desean un entorno más tranquilo sin renunciar a las comodidades de la ciudad.

Acompañamiento, seguridad y confianza

Una de las grandes fortalezas de Casa por Casa es su servicio integral de asesoramiento. Su equipo profesional acompaña al cliente en cada fase del proceso, desde la elección de la vivienda que mejor se adapta a sus necesidades hasta la revisión de toda la documentación legal.

Además, su departamento de administración garantiza que cada contrato y documento esté ajustado a la legislación vigente -como el Código Civil, la Ley Hipotecaria o la Ley de Propiedad Horizontal-, ofreciendo así seguridad y transparencia en cada operación.

Gracias a sus acuerdos con entidades bancarias, Casa por Casa también ayuda a los compradores a encontrar las mejores condiciones de financiación, facilitando el acceso a su nuevo hogar.

Con esta nueva promoción, la inmobiliaria reafirma su compromiso con el desarrollo de Burgos y con quienes desean construir su futuro aquí. Su equipo, formado por profesionales del sector inmobiliario, comercial y legal, trabaja para que cada cliente viva el proceso de compra con confianza, cercanía y sin complicaciones.

Un futuro tranquilo en Villas del Arlanzón

Vivir en Burgos es disfrutar de una ciudad acogedora, con historia, servicios de calidad y un entorno natural incomparable. El Edificio Vizcaínos representa una oportunidad perfecta para quienes buscan un hogar moderno, bien comunicado y rodeado de naturaleza.

