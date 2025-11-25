Centro Be Up Burgos, centro deportivo de referencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:28 Compartir

En el panorama deportivo burgalés, el Centro beUp Burgos es referencia indiscutible con un espacio amplio, moderno y versátil donde entrenar. Cuenta con instalaciones consideradas entre las más grandes y completas de la ciudad, beUp destaca por su capacidad para integrar diferentes disciplinas y niveles de preparación física bajo un mismo techo. Hoy ponemos el foco en uno de sus espacios estrella: el Box de Cross beUp, una zona especialmente diseñada para el entrenamiento funcional, la fuerza y el acondicionamiento de alta intensidad.

El Box de beUp Burgos cuenta con una selección de maquinaria de última generación destinada a mejorar la resistencia cardiovascular y la capacidad aeróbica. Entre estas destacan los remos, para activar todo el cuerpo mientras se trabaja de manera muy eficiente el sistema cardiovascular; la Assault Bike, una máquina exigente que combina el esfuerzo de brazos y piernas en un estímulo intenso y rápido; el Skierg, que reproduce los movimientos del esquí de fondo, ideal para potenciar el tren superior y el core; y las clásicas bicicletas estáticas y BikeErg, indispensables para sesiones de resistencia sostenida o intervalos de mayor intensidad.

El espacio también incluye amplias zonas de entrenamiento libre, pensadas para los que quieren trabajar fuerza, halterofilia o movimientos funcionales. En este entorno bien equipado encontramos racks multifuncionales para sentadillas, presses y dominadas; una zona de arrastre de trineo, perfecta para ejercicios de fuerza aplicada y resistencia; así como anillas y poleas, herramientas clave para mejorar la estabilidad, el control corporal y ciertos movimientos gimnásticos. Los bancos de trabajo, preparados para ejercicios con peso libre, permiten abordar múltiples planos y tipos de movimiento.

La oferta del Box se completa con un variado surtido de material funcional, esencial para diseñar entrenamientos adaptados a cualquier nivel. Aquí conviven cajones pliométricos, kettlebells, mancuernas, barras olímpicas con sus discos, combas, gomas elásticas y todo tipo de accesorios que permiten personalizar el trabajo y progresar sin límites.

Centro Be Up Web: www.centrosbeup.es

Dirección: Polígono Industrial Villalonquéjar, Calle Merindad de Cuesta Urria, 10,09001 Burgos

Teléfono: 947 29 71 29

Gracias a esta combinación de equipamiento, amplitud y versatilidad, el Box de Cross beUp Burgos se ha convertido en un punto de encuentro para deportistas, un espacio donde superar retos, aprender nuevas habilidades y entrenar en un entorno pensado para rendir al máximo. Un centro que confirma así su posición como uno de los grandes referentes del fitness en Burgos.

