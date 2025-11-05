DISPHO y REPLIX revolucionan Burgos con la primera máquina inteligente para fundas personalizadas
En pleno centro de Burgos, Replix Plaza España incorpora la innovadora máquina Dispho AI capaz de crear una funda personalizada en solo 3 minuto
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:50
En pleno centro de Burgos, Replix Plaza España, reconocido por su excelente servicio de reparación profesional de móviles y tablets, da un paso más allá incorporando la innovadora máquina Dispho AI, capaz de crear una funda personalizada en solo 3 minutos, sin personal, sin esperas y con un acabado profesional.
Desarrollada por Dispho Innovación, esta tecnología combina inteligencia artificial, automatización y diseño para ofrecer una experiencia totalmente nueva:
El cliente escanea un código QR, elige su foto o diseño favorito, y la máquina imprime su funda al instante. En tres minutos, tiene un producto único, personalizado y de alta calidad.
Una fusión entre tecnología y confianza
Replix, con años de trayectoria en el sector tecnológico, ofrece reparaciones rápidas, accesorios exclusivos y atención personalizada. Ahora, junto a Dispho, se posiciona como pionero en España al unir innovación, experiencia técnica y negocio inteligente.
Esta máquina, única en su tipo, permite generar ingresos de forma automática, sin necesidad de personal ni supervisión constante. Ideal para centros comerciales, aeropuertos, hoteles, universidades o espacios turísticos, por su diseño atractivo y facilidad de uso.
Oportunidad para inversores y partners
El modelo Dispho AI no es solo una máquina, es una oportunidad de negocio lista para escalar. Con márgenes superiores al 50 %, funcionamiento autónomo y consumibles oficiales, ofrece un retorno rápido y sostenido.
REPLIX
-
Webs: www.mydispho.com | www.myreplix.com
-
Dirección: Plaza España. Burgos
-
Teléfono: 622 690 129
-
Instagram: https://www.instagram.com/new_replix/
Dispho Innovación abre su red a colaboradores estratégicos e inversores que deseen formar parte de esta expansión por toda España y Europa. Hoy Burgos es el punto de partida. El futuro de los negocios inteligentes ya ha comenzado.
Reparación profesional • Accesorios exclusivos • Fundas personalizadas con IA
Replix & Dispho: tecnología, diseño e innovación al servicio del cliente y del futuro.