Niños practican escalada en el rocódromo Skala. Rodrigo Mena Ruiz
ESPECIAL DEPORTES

La escalada es el deporte que necesitas incluir en tu rutina este curso, !ideal para tus hijos!

Skala dispone de un espectacular rocódromo, el más grande de Burgos, que combina una infraestructura de primer nivel con ambientes seguros, modernos y pensados para toda la familia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:33

En Burgos ya ha llegado el momento de elegir deporte para el nuevo curso: la escalada en Skala es, sin duda, la opción más completa. Este espectacular rocódromo, el más grande de la ciudad, combina una infraestructura de primer nivel con ambientes seguros, modernos y pensados para toda la familia, posicionándose como el centro ideal para ponerse en forma después de las vacaciones.

Ubicado en el polígono Villalonquéjar IV (Calle Los Altos, 2), Skala cuenta con más de 2 000 m² de superficie escalable, incluyendo varias disciplinas: escalada de dificultad, boulder y velocidad. Sus muros alcanzan hasta 20 metros de altura, con más de 100 vías y una amplia zona de boulder de 500 m² para todos los niveles, desde principiantes hasta escaladores expertos.

La seguridad es fundamental: Skala está equipada con 24 autoaseguradores, lo que lo convierte en uno de los rocódromos más seguros de Europa. Además, ofrece un speedwall homologado para competiciones oficiales, ideal para poner a prueba tus reflejos y velocidad.

El complejo integra un gimnasio absolutamente completo, con máquinas Technogym de última generación para musculación, zonas de cardio con cintas, elípticas, airbikes, calistenia, TRX, kettlebells y mucho más. Este espacio permite complementar tus entrenamientos y mejorar tu condición física de forma integral.

Skala también dispone de muros interactivos con iluminación LED , dos 'Shiny Walls', los más grandes del mundo y una Kilter Board con inclinación regulable, herramientas perfectas para entrenar fuerza, técnica y resistencia, además de añadir diversión a cada sesión.

Skala es claramente un lugar pensado para todos. Tiene una zona infantil estilo 'selva', diseñada para que los más pequeños escalen en un entorno seguro y estimulante. Además, ofrece cursos y actividades para niños y adultos: extraescolares, bautismos, entrenamientos grupales, escalada clásica, boulder, vías ferratas, incluso escapadas outdoor guiadas por técnicos titulados.

SKALA

  • Web: www.skalaroco.com

  • Dirección: C. de los Altos, 2, 09006 Burgos

  • Teléfono: 637 88 11 88

Además, su valoración entre usuarios es excelente, destacando su amplitud, variedad de niveles, personal atento y la posibilidad de alquilar material directamente allí.

Romper con la inercia post-vacacional es más fácil con un deporte como la escalada. Skala te ofrece todo lo que necesitas: instalaciones robustas, seguridad, apoyo profesional, opciones para todos los niveles y espacios para toda la familia. Incorporar Skala a tu rutina es una decisión inteligente: fuerza, diversión, salud y comunidad en un solo lugar.

