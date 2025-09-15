Escuela de Ajedrez Masterchess: Un espacio de crecimiento personal e intelectual

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:57 | Actualizado 12:07h. Compartir

Ubicada en la calle Vitoria 109 de Burgos, la Escuela de Ajedrez Masterchess se ha consolidado como un referente educativo que va mucho más allá del tablero. Lejos de ser una academia convencional, Masterchess es un espacio integral donde el ajedrez se convierte en una poderosa herramienta para el desarrollo cognitivo, emocional y personal de sus alumnos.

Desde su fundación, esta escuela ha apostado por una enseñanza de calidad y completamente personalizada. Su enfoque innovador combina el aprendizaje del ajedrez con objetivos fundamentales como el rendimiento escolar, el fortalecimiento de las capacidades personales, el desarrollo de la inteligencia emocional y la formación en valores humanos como la constancia y el esfuerzo.

Metodología propia y en constante evolución

Masterchess ha desarrollado una metodología propia, basada en años de experiencia y en la incorporación de medios tecnológicos de última generación. El resultado: clases dinámicas, adaptadas a todas las edades y niveles, que fomentan el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades mentales complejas.

La escuela ofrece tanto clases presenciales en aulas especialmente acondicionadas como enseñanza online a través de su Aula Virtual, una plataforma divertida e intuitiva que permite a los alumnos aprender desde casa sin perder la esencia de la interacción y la personalización.

Servicios para todas las edades y necesidades

Uno de los grandes aciertos de Masterchess ha sido su capacidad para adaptarse a diferentes públicos. Así, encontramos desde clases para niños y jóvenes orientadas a mejorar el rendimiento académico, hasta el programa 'No jubiles tu mente', dirigido a adultos y personas mayores que desean mantener su agilidad mental activa a través del ajedrez.

Ampliar

Además, la escuela organiza talleres especiales gratuitos, que combinan el ajedrez con otras áreas como las matemáticas o las técnicas de estudio, reforzando el aprendizaje transversal. Y como parte de su compromiso social, también ofrece talleres familiares que buscan estrechar vínculos afectivos a través del juego compartido.

Formación oficial y colaboración social

Masterchess no solo enseña a jugar, sino que también forma a futuros educadores. En colaboración con la Federación Española de Ajedrez y avalada por el Consejo Superior de Deportes, la escuela ofrece un título oficial de Monitor de Ajedrez, una oportunidad para aquellos que desean dedicarse profesionalmente a la enseñanza de este milenario juego.

Ampliar

MASTERCHESSS Web: www.masterchess.es

Teléfono: 947 061 781

Email: ajedrez@masterchess.es

Asimismo, la escuela trabaja con distintas asociaciones y colectivos, utilizando el ajedrez como herramienta terapéutica en casos de Alzheimer, TDAH y otros trastornos relacionados con el deterioro cognitivo. Esta dimensión solidaria y terapéutica refuerza el carácter educativo y humano de la institución.

Un gimnasio para la mente

Con el lema '¡Ven a nuestro gimnasio de la mente!', Masterchess invita a todas las personas, sin importar edad o experiencia previa, a sumarse a un proyecto donde el ajedrez es solo el principio. Porque en esta escuela, cada jugada no solo enseña a pensar mejor, sino a vivir mejor.

Recuerda que para todos los alumnos que no hayan estado nunca en Masterchess..

¡La matrícula es gratuita!

Temas

Publicidad

Ajedrez

Burgos