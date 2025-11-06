Escuela Infantil Cuco: 25 años educando con amor, respeto y alegría en Burgos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:27 Compartir

La Escuela Infantil Cuco lleva más de 25 años acompañando a cientos de familias en una etapa fundamental: los primeros años de vida de sus hijos. Situada en la calle Guimar Fernández, este centro se ha consolidado como un referente educativo gracias a su filosofía basada en el respeto profundo al ritmo evolutivo de cada niño, su proyecto pedagógico activo y su equipo de profesionales comprometidos con la felicidad y el bienestar de los más pequeños.

En Cuco creen firmemente que educar es acompañar, y lo hacen con un equipo humano excepcional formado por diez educadoras tituladas, en constante formación y con gran vocación. Ellas crean un entorno seguro, afectivo y estimulante donde los niños de 0 a 3 años crecen rodeados de sonrisas, cariño y oportunidades para aprender jugando. La escuela apuesta por una metodología activa y experimental en la que el niño es el protagonista de su propio aprendizaje, potenciando su autonomía, creatividad y autoestima desde las primeras etapas.

Uno de los pilares de Cuco es su cocina propia, donde se elaboran menús diarios equilibrados y saludables, adaptados a las necesidades específicas de cada niño, ya sea por su edad, intolerancias o dietas especiales. Para el centro, el comedor es parte esencial del proyecto educativo, ya que fomenta hábitos de alimentación saludables, normas de convivencia y el desarrollo de la autonomía personal. En cada comida se aprende a disfrutar, compartir y respetar.

El proyecto educativo de Cuco se caracteriza por su dinamismo y su constante búsqueda de nuevas experiencias

A través de proyectos didácticos, talleres y actividades los niños exploran el mundo que les rodea y desarrollan sus capacidades sociales, cognitivas y emocionales. Además, la escuela ofrece experiencias únicas como las clases de piscina en el Centro Deportivo Supera (Talamillo), donde los pequeños disfrutan del agua, mejoran su coordinación y desarrollan su confianza. También realizan excursiones educativas, a la granja, al invernadero, al barrio o a la residencia de mayores, que complementan los contenidos trabajados en el aula.

Durante los periodos vacacionales, Cuco amplía su oferta con campamentos escolares para niños de 3 a 10 años, llenos de juegos, talleres, manualidades, salidas y diversión. De este modo, la escuela facilita la conciliación familiar sin renunciar a la calidad educativa.

La relación con las familias es otro de los grandes valores de Cuco

El centro promueve una comunicación constante mediante agendas digitales, tutorías personalizadas e informes pedagógicos, fomentando una educación colaborativa donde escuela y familia comparten un mismo objetivo: que los niños crezcan felices y seguros. Además, organizan asambleas y encuentros con profesionales para orientar y acompañar a los padres en la crianza.

ESCUELA INFANTIL CUCO Web: www.escuelainfantilcuco.com

Dirección: Calle Guiomar Fernández, 13, 09006 Burgos.

Teléfono: 947 21 76 71

Instagram: @escuelainfantilcuco

Bajo su dirección, Marta y Ana mantienen la esencia de la escuela intacta, la Escuela Infantil Cuco continúa su labor educativa con pasión, profesionalidad y ternura.

Visita sus recién remodeladas instalaciones y descubre su gran patio donde los niños disfrutan jugando al aire libre en un entorno completamente seguro.

Bienvenido a Cuco, la escuela infantil en Burgos donde cada niño aprende, crece y sonríe siempre acompañado y a su propio ritmo.

