BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escuela Infantil Cuco: 25 años educando con amor, respeto y alegría en Burgos
ESPECIAL EDUCACIÓN

Escuela Infantil Cuco: 25 años educando con amor, respeto y alegría en Burgos

Ubicada en la calle Guimar Fernández, Cuco es un espacio de aprendizaje, cariño y crecimiento donde cada niño es protagonista de su propio desarrollo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:27

La Escuela Infantil Cuco lleva más de 25 años acompañando a cientos de familias en una etapa fundamental: los primeros años de vida de sus hijos. Situada en la calle Guimar Fernández, este centro se ha consolidado como un referente educativo gracias a su filosofía basada en el respeto profundo al ritmo evolutivo de cada niño, su proyecto pedagógico activo y su equipo de profesionales comprometidos con la felicidad y el bienestar de los más pequeños.

En Cuco creen firmemente que educar es acompañar, y lo hacen con un equipo humano excepcional formado por diez educadoras tituladas, en constante formación y con gran vocación. Ellas crean un entorno seguro, afectivo y estimulante donde los niños de 0 a 3 años crecen rodeados de sonrisas, cariño y oportunidades para aprender jugando. La escuela apuesta por una metodología activa y experimental en la que el niño es el protagonista de su propio aprendizaje, potenciando su autonomía, creatividad y autoestima desde las primeras etapas.

Imagen principal - Escuela Infantil Cuco: 25 años educando con amor, respeto y alegría en Burgos
Imagen secundaria 1 - Escuela Infantil Cuco: 25 años educando con amor, respeto y alegría en Burgos
Imagen secundaria 2 - Escuela Infantil Cuco: 25 años educando con amor, respeto y alegría en Burgos

Uno de los pilares de Cuco es su cocina propia, donde se elaboran menús diarios equilibrados y saludables, adaptados a las necesidades específicas de cada niño, ya sea por su edad, intolerancias o dietas especiales. Para el centro, el comedor es parte esencial del proyecto educativo, ya que fomenta hábitos de alimentación saludables, normas de convivencia y el desarrollo de la autonomía personal. En cada comida se aprende a disfrutar, compartir y respetar.

El proyecto educativo de Cuco se caracteriza por su dinamismo y su constante búsqueda de nuevas experiencias

A través de proyectos didácticos, talleres y actividades los niños exploran el mundo que les rodea y desarrollan sus capacidades sociales, cognitivas y emocionales. Además, la escuela ofrece experiencias únicas como las clases de piscina en el Centro Deportivo Supera (Talamillo), donde los pequeños disfrutan del agua, mejoran su coordinación y desarrollan su confianza. También realizan excursiones educativas, a la granja, al invernadero, al barrio o a la residencia de mayores, que complementan los contenidos trabajados en el aula.

Imagen principal - Escuela Infantil Cuco: 25 años educando con amor, respeto y alegría en Burgos
Imagen secundaria 1 - Escuela Infantil Cuco: 25 años educando con amor, respeto y alegría en Burgos
Imagen secundaria 2 - Escuela Infantil Cuco: 25 años educando con amor, respeto y alegría en Burgos

Durante los periodos vacacionales, Cuco amplía su oferta con campamentos escolares para niños de 3 a 10 años, llenos de juegos, talleres, manualidades, salidas y diversión. De este modo, la escuela facilita la conciliación familiar sin renunciar a la calidad educativa.

La relación con las familias es otro de los grandes valores de Cuco

El centro promueve una comunicación constante mediante agendas digitales, tutorías personalizadas e informes pedagógicos, fomentando una educación colaborativa donde escuela y familia comparten un mismo objetivo: que los niños crezcan felices y seguros. Además, organizan asambleas y encuentros con profesionales para orientar y acompañar a los padres en la crianza.

ESCUELA INFANTIL CUCO

  • Web: www.escuelainfantilcuco.com

  • Dirección: Calle Guiomar Fernández, 13, 09006 Burgos.

  • Teléfono: 947 21 76 71

  • Instagram: @escuelainfantilcuco

Bajo su dirección, Marta y Ana mantienen la esencia de la escuela intacta, la Escuela Infantil Cuco continúa su labor educativa con pasión, profesionalidad y ternura.

Visita sus recién remodeladas instalaciones y descubre su gran patio donde los niños disfrutan jugando al aire libre en un entorno completamente seguro.

Bienvenido a Cuco, la escuela infantil en Burgos donde cada niño aprende, crece y sonríe siempre acompañado y a su propio ritmo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Kike García, el hombre sencillo y cercano que se implicó en hacer una ciudad mejor desde la fiesta
  2. 2 La jira del Curpillos regresará a El Parral
  3. 3 Una complicada intervención en Miranda de Ebro evita que una mujer acuchille a varios agentes de la policía
  4. 4 La mujer de Burgos que irrumpió en La Revuelta disfrazada y terminó dando una clase de partos
  5. 5 Autorizan la instalación de 7.400 paneles en dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos
  6. 6 La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local
  7. 7 Herido un conductor al chocar contra un turismo aparcado en Burgos
  8. 8 Tres jóvenes heridos en dos accidentes durante la noche en Burgos
  9. 9 Detenido por engañar a un niño de ocho años de Burgos para obtener imágenes de contenido sexual
  10. 10 Herido un ciclista en un accidente en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Escuela Infantil Cuco: 25 años educando con amor, respeto y alegría en Burgos