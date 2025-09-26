IX Feria del Caballo Losino de Pancorbo, los días 10 y 11 de octubre

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:11 Compartir

La Feria del Caballo Losino en Pancorbo es una celebración que conectan pasado y presente, donde el mundo rural cobra protagonismo. En su novena edición, los días viernes 10 y sábado 11 de octubre de 2025, llega la cita más esperada para amantes del entorno rural, aficionados a la equitación y visitantes interesados en la cultura tradicional de Castilla y León.

En esta feria se combinan exhibiciones equinas, actividades para toda la familia, gastronomía local, música y la oportunidad de acercarse a una raza única: el caballo losino. Se trata de un homenaje tanto a la cultura ganadera como a la labor de conservación que se ha desarrollado durante décadas.

Rescatar una raza en peligro

La Feria del Caballo Losino tiene su origen en las antiguas ferias ganaderas de la zona, que durante siglos sirvieron como punto de encuentro económico y social para los pueblos del entorno de Pancorbo. Con el paso del tiempo, este tipo de ferias fueron decayendo, pero el impulso decidido de las autoridades locales y de los criadores permitió que esta monográfica dedicada al caballo losino, se consolidara como una celebración simbólica para la comarca.

El caballo losino estuvo al borde de la extinción en los años ochenta, cuando solo quedaban unos pocos ejemplares dispersos. En 1984 se puso en marcha el primer núcleo de recuperación en Pancorbo, integrando sementales y yeguas de núcleos semisalvajes. Desde entonces, el proyecto ha crecido con el apoyo municipal, de la Diputación de Burgos y otras instituciones. Hoy ese esfuerzo permite que existan en semilibertad varios centenares de ejemplares, junto con programas genéticos que acreditan la pureza del losino.

Con cada edición, la feria reivindica ese trabajo histórico de recuperación y recuerda la importancia de mantener vivas las tradiciones rurales.

La feria es un acto cultural que refuerza la identidad rural del entorno. Al reunir actividades ecuestres, concursos, música tradicional, puestos de artesanía y una oferta gastronómica autóctona, se crea un espacio donde reconectar con las raíces de la provincia de Burgos.

Para los habitantes de la zona y de otros municipios, la celebración refuerza el orgullo por un patrimonio poco conocido: el caballo losino es una joya genética y simbólica que vincula el pasado ganadero con el presente rural. Además, visibiliza la necesidad de apoyar especies autóctonas en peligro de desaparición, haciendo de la feria un acto de sensibilización y conservación.

Actividades

Durante los dos días de feria:

Exhibiciones de caballos losinos: paseos, doma y saltos; Concursos morfológicos para seleccionar ejemplares destacados; Subastas de potros y potras, por lo general de 3 o 4 años; Paseos para niños tanto a caballo como en calesa; Demostraciones de herraje tradicional (limpieza y cuidado de cascos); Feria de productos locales y artesanía; actuaciones musicales, folclóricas y ambientación cultural y stands de gastronomía con especialidades de la región: embutidos, quesos, guisos castellanos y productos locales acompañados de vinos y bebidas de la zona.

FERIA DEL CABALLO LOSINO Web: www.pancorbo.es

Instagram: @pancorboayto

Como en toda buena feria campesina, la oferta gastronómica juega un papel esencial. Los asistentes podrán degustar: Embutidos artesanos de la zona, quesos locales, guisos, tradicionales castellanos, hechos con productos del entorno, vinos de bodegas cercanas, dulces caseros y productos agroalimentarios artesanales

Pancorbo, escenario con historia y naturaleza

El municipio de Pancorbo es célebre por su enclave geográfico en los Montes Obarenes y por su patrimonio medieval: el Castillo de Santa Marta, restos de murallas medievales y casas blasonadas. Además, en Pancorbo se encuentra el primer Centro de Cría en Pureza del caballo losino.

Su entorno natural montañoso, con senderos, bosques y pastizales, es el hábitat ideal para la cría en semilibertad de esta raza. Durante la feria, visitantes pueden aprovechar para conocer rutas naturales, el patrimonio local y el paisaje que hace de Pancorbo un lugar privilegiado.

Para 2025, la Feria del Caballo Losino permitirá a los asistentes conocer no solo el mundo del caballo, sino también adentrarse en la historia y naturaleza de esta comarca burgalesa.

