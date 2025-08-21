HQ La Galería: El escenario perfecto para el «sí, quiero»

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:30 Compartir

En el Polígono Villalonquéjar, en la Calle López Bravo 4 de Burgos, se encuentra un lugar que parece diseñado para acoger momentos únicos. El Hotel Restaurante HQ La Galería se ha consolidado como uno de los referentes más destacados en la celebración de bodas, banquetes y eventos familiares en la provincia, gracias a una combinación imbatible de espacios amplios, naturaleza cuidada, tradición y modernidad.

Este espectacular hotel no solo ofrece alojamiento de calidad, sino que es un auténtico paraíso para quienes sueñan con una boda perfecta. Sus majestuosos jardines, con 4.500 m² de zonas verdes impecablemente mantenidas e iluminadas, junto a una gran escalinata alfombrada en rojo que da la bienvenida a los recién casados y a sus invitados, proporcionan un marco incomparable para vivir uno de los días más importante de sus vidas.

El gran protagonista de este espacio es sin duda El Lagar, un salón de 450 m² en el que se ha recreado un tradicional lagar castellano, aportando un toque rústico y elegante al ambiente. Unido a una preciosa terraza y a los jardines, este espacio es el elegido para ceremonias civiles llenas de emoción, así como para cócteles de bienvenida inolvidables.

Los salones interiores, amplios, luminosos y diáfanos, tienen capacidad para más de 500 personas y están pensados para adaptarse a cualquier tipo de celebración: bodas, bautizos, comuniones, aniversarios o cumpleaños. Cada detalle se cuida al máximo: desde la decoración floral personalizada hasta la impresión de las minutas, pasando por la elaboración de menús ajustados al presupuesto y al gusto de cada cliente.

El hotel ofrece un servicio integral y exclusivo para los novios: habitación gratuita con desayuno, degustación para seis personas, autobús sin coste para el traslado de invitados, tarifas especiales de alojamiento para familiares y un protocolo de mesas completamente organizado. Todo está diseñado para que los protagonistas y sus invitados solo tengan que preocuparse de disfrutar.

Y para cerrar la celebración por todo lo alto, la fiesta continúa en una discoteca privada de 300 m², equipada con zona de baile, sofás para descansar, barra libre con primeras marcas y música personalizada, gestionada por profesionales que se encargan de animar y crear momentos inolvidables.

HQ La Galería Teléfono de Atención al cliente 24 h. 947 292 606

Web www.hqlagaleria.com

Correo electrónico hotel@hqlagaleria.com

Con una propuesta que une tradición, comodidad y excelencia en el servicio, HQ La Galería se ha posicionado como el lugar de mayor demanda para bodas en Burgos. Su entorno, sus instalaciones y su equipo profesional garantizan que nada quede a la improvisación.

Porque el día más importante de vuestra vida merece celebrarse en un lugar a la altura.

