Gastrobar Consentidos: Rincón gastronómico en Burgos
Café, vermuts, bocaditos y picoteo en el lugar ideal
Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:04
En la céntrica calle San Lesmes, una de las más transitadas de Burgos, se encuentra un rincón gastronómico que no deja indiferente a nadie: Gastrobar Consentidos. Este local se ha ganado una merecida reputación por ofrecer buenos desayunos, vermuts, bocaditos y platos para comer a mediodía. Aquí, cada detalle está cuidado para que disfrutes con los cinco sentidos.
Desde primera hora, los desayunos marcan la diferencia, con opciones espectaculares que combinan calidad, variedad y originalidad. Consentidos es parada obligatoria por su propuesta innovadora de bocadillos y platos, que fusionan lo tradicional con un toque creativo. Entre ellos destaca uno de sus mejores platos: los premiados gambones crujientes.
Al mediodía, el gastrobar ofrece una carta variada, sabrosa y muy cuidada, con platos de cuchara, opciones de temporada, ensaladas frescas, pastas, raciones para compartir y un final dulce con postres caseros y helados artesanales que te van a sorprender.
Pero Consentidos no solo destaca por su cocina. Su especialización en café, vermuts, bocaditos y picoteo lo convierte en el lugar ideal para cualquier momento del día: desde una pausa durante una jornada de compras, un descanso mientras trabajas en el centro o simplemente ese vermut con amigos que tanto apetece.
Además, en la planta superior, nos encontramos con una estancia más íntima, cómoda y acogedora, ideal para tomar una copa relajadamente o disfrutar de tu partido favorito en un ambiente tranquilo y bien ambientado.
GASTROBAR CONSENTIDOS
-
Web: www.consentidos.es
-
Dirección: C. San Lesmes, 1, Bajo, 09004 Burgos
-
Teléfono: 947 20 35 51
-
Email: @consentidoscafe
Consentidos es un espacio donde el ambiente, la atención cercana y el mimo por la cocina se combinan para ofrecerte todo lo mejor. Aquí, cada bocado, cada sorbo y cada rincón están diseñados para que vivas el placer de comer y compartir con todos los sentidos.
Si estás en Burgos, no te pierdas la oportunidad de dejarte consentir… en Consentidos.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.