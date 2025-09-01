Gastrobar Consentidos: Rincón gastronómico en Burgos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:04 | Actualizado 11:18h. Compartir

En la céntrica calle San Lesmes, una de las más transitadas de Burgos, se encuentra un rincón gastronómico que no deja indiferente a nadie: Gastrobar Consentidos. Este local se ha ganado una merecida reputación por ofrecer buenos desayunos, vermuts, bocaditos y platos para comer a mediodía. Aquí, cada detalle está cuidado para que disfrutes con los cinco sentidos.

Desde primera hora, los desayunos marcan la diferencia, con opciones espectaculares que combinan calidad, variedad y originalidad. Consentidos es parada obligatoria por su propuesta innovadora de bocadillos y platos, que fusionan lo tradicional con un toque creativo. Entre ellos destaca uno de sus mejores platos: los premiados gambones crujientes.

Al mediodía, el gastrobar ofrece una carta variada, sabrosa y muy cuidada, con platos de cuchara, opciones de temporada, ensaladas frescas, pastas, raciones para compartir y un final dulce con postres caseros y helados artesanales que te van a sorprender.

Pero Consentidos no solo destaca por su cocina. Su especialización en café, vermuts, bocaditos y picoteo lo convierte en el lugar ideal para cualquier momento del día: desde una pausa durante una jornada de compras, un descanso mientras trabajas en el centro o simplemente ese vermut con amigos que tanto apetece.

Además, en la planta superior, nos encontramos con una estancia más íntima, cómoda y acogedora, ideal para tomar una copa relajadamente o disfrutar de tu partido favorito en un ambiente tranquilo y bien ambientado.

GASTROBAR CONSENTIDOS Web: www.consentidos.es

Dirección: C. San Lesmes, 1, Bajo, 09004 Burgos

Teléfono: 947 20 35 51

Email: @consentidoscafe

Consentidos es un espacio donde el ambiente, la atención cercana y el mimo por la cocina se combinan para ofrecerte todo lo mejor. Aquí, cada bocado, cada sorbo y cada rincón están diseñados para que vivas el placer de comer y compartir con todos los sentidos.

Si estás en Burgos, no te pierdas la oportunidad de dejarte consentir… en Consentidos.

Temas

Publicidad

Burgos