BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gastrobar Consentidos: Rincón gastronómico en Burgos
ESPECIAL GASTRONOMÍA

Gastrobar Consentidos: Rincón gastronómico en Burgos

Café, vermuts, bocaditos y picoteo en el lugar ideal

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:04

En la céntrica calle San Lesmes, una de las más transitadas de Burgos, se encuentra un rincón gastronómico que no deja indiferente a nadie: Gastrobar Consentidos. Este local se ha ganado una merecida reputación por ofrecer buenos desayunos, vermuts, bocaditos y platos para comer a mediodía. Aquí, cada detalle está cuidado para que disfrutes con los cinco sentidos.

Desde primera hora, los desayunos marcan la diferencia, con opciones espectaculares que combinan calidad, variedad y originalidad. Consentidos es parada obligatoria por su propuesta innovadora de bocadillos y platos, que fusionan lo tradicional con un toque creativo. Entre ellos destaca uno de sus mejores platos: los premiados gambones crujientes.

Al mediodía, el gastrobar ofrece una carta variada, sabrosa y muy cuidada, con platos de cuchara, opciones de temporada, ensaladas frescas, pastas, raciones para compartir y un final dulce con postres caseros y helados artesanales que te van a sorprender.

Imagen principal - Gastrobar Consentidos: Rincón gastronómico en Burgos
Imagen secundaria 1 - Gastrobar Consentidos: Rincón gastronómico en Burgos
Imagen secundaria 2 - Gastrobar Consentidos: Rincón gastronómico en Burgos

Pero Consentidos no solo destaca por su cocina. Su especialización en café, vermuts, bocaditos y picoteo lo convierte en el lugar ideal para cualquier momento del día: desde una pausa durante una jornada de compras, un descanso mientras trabajas en el centro o simplemente ese vermut con amigos que tanto apetece.

Además, en la planta superior, nos encontramos con una estancia más íntima, cómoda y acogedora, ideal para tomar una copa relajadamente o disfrutar de tu partido favorito en un ambiente tranquilo y bien ambientado.

GASTROBAR CONSENTIDOS

  • Web: www.consentidos.es

  • Dirección: C. San Lesmes, 1, Bajo, 09004 Burgos

  • Teléfono: 947 20 35 51

  • Email: @consentidoscafe

Consentidos es un espacio donde el ambiente, la atención cercana y el mimo por la cocina se combinan para ofrecerte todo lo mejor. Aquí, cada bocado, cada sorbo y cada rincón están diseñados para que vivas el placer de comer y compartir con todos los sentidos.

Si estás en Burgos, no te pierdas la oportunidad de dejarte consentir… en Consentidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El insólito vídeo de un coche cayendo por las escaleras de la iglesia de un pueblo de Burgos
  2. 2 El paisaje de Burgos que se puede recorrer como los fiordos noruegos
  3. 3 El bosque entre Burgos y Soria que resiste a los incendios teme por su futuro: «Nuestros montes son una bomba»
  4. 4 Los 50 pueblos de Burgos que reciben 55.000 euros para realizar actividades juveniles
  5. 5 La comarca de Burgos que se ha manifestado contra un nuevo proyecto eólico: «Renovables sí, pero no así»
  6. 6 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 31 de agosto
  7. 7 El Burgos CF tira el primer tiempo y despierta en la segunda parte
  8. 8 Los mejores lugares para hacer excursiones de un día en Burgos
  9. 9 La marcha de las cigüeñas permite retomar las obras de en las ruinas del monasterio de San Francisco
  10. 10 El significado de la camiseta viral del Festival de Cine de Venecia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Gastrobar Consentidos: Rincón gastronómico en Burgos