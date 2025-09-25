BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Huerta de Rey se llena de vida en sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario

Se celebrarán del 2 al 6 de octubre de 2025

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:39

La localidad burgalesa de Huerta del Rey, enclavada en la comarca de la Sierra de la Demanda, celebra del 2 al 6 de octubre de 2025, con entusiasmo y orgullo, una de las citas más esperadas de su calendario: las Fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. Un evento que, más allá del bullicio, la música y los toros, representa el alma de un pueblo que late al ritmo de la tradición, la unión vecinal y la devoción.

El alcalde de la villa, José Antonio Cámara Molinero, encargado de dar la bienvenida a vecinos y visitantes con un emotivo mensaje cargado de simbolismo: «Estas fiestas son el reflejo de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo», expresa. No falta en su saludo el recuerdo a los mayores, el valor de las tradiciones heredadas, y el deseo de que la alegría y la esperanza inunden cada rincón de Huerta durante estos días.

Las celebraciones comenzarán el jueves 2 de octubre con el tradicional repique de campanas, seguido del desfile de cabezudos, pasacalles y juegos populares, organizados por el Club Deportivo Comelobos. Uno de los momentos más emotivos de la jornada es la ofrenda floral a la Virgen del Rosario. A continuación, llega el momento más esperado: el pregón de fiestas, a cargo de una figura muy querida por los huertaños, el sacerdote Alfredo Delgado Estrada.

Delgado, quien fue párroco de Huerta del Rey entre 2013 y 2022, regresa con emoción a la villa que tanto le marcó. Su discurso, lleno de cercanía, humildad y recuerdos, no solo anunciará el inicio oficial de las fiestas, sino que también sellará su vínculo indisoluble con un pueblo que lo considera uno más de la familia. Recordado por su cercanía con los niños, su impulso al deporte escolar y su entrega pastoral, Alfredo destacó por su compromiso con los valores comunitarios y el desarrollo de la juventud. Su regreso como pregonero es acogido con mucho cariño.

Programa de fiestas intenso y variado

Las charangas, con su energía contagiosa, animarán cada rincón de Huerta, acompañando verbenas, pasacalles y animación nocturna. Los tradicionales encierros y sueltas de vaquillas, harán vibrar a vecinos y visitantes, siempre bajo estrictas normas de seguridad y respeto por la tradición; y los Coloquios Taurinos, organizados por la peña La Herrén.

No faltarán los actos religiosos, con misas solemnes en honor a la patrona, ni los esperados partidos de pelota a mano en el frontón, donde la emoción y la destreza de los pelotaris llenarán las gradas. También se celebrarán novilladas sin picadores, en las que jóvenes promesas del toreo demostrarán su valentía, acompañados por la música de la Banda Alfoz de Lara.

La cultura tiene también su espacio

Conciertos de música tradicional como el del grupo Mayalde, talleres infantiles. Y como colofón, el lunes 6 de octubre, se celebrará la esperada caldereta popular, un momento de hermandad colectiva, donde peñas y familias comparten mesa y mantel. El reparto se realiza con orden y buena voluntad, siguiendo las indicaciones del alcalde en su tradicional bando.

Las fiestas se despiden por todo lo alto con la verbena final a cargo de la Orquesta Dakar y una gran chocolatada, mientras los ecos de la música y los fuegos artificiales se van a mezclar con los últimos compases de alegría.

Las Fiestas de la Virgen del Rosario en Huerta del Rey son una manifestación viva del espíritu de un pueblo que sabe celebrar su identidad, cuidar su historia y proyectarse con ilusión hacia el futuro.

¡Viva Huerta del Rey! ¡Y viva la Virgen del Rosario!

